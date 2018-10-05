Сбербанк и «Россети» подписали соглашение о сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых банковских услуг

Сбербанк и компания «Россети» (оператор российской сети распределения энергии) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Генеральный директор компании «Российские сети» Павел Ливинский.

Стороны договорились о стратегическом сотрудничестве и обмене опытом, совместной научно-исследовательской деятельности, поиске и привлечении технологий на международных и внутренних рынках, организации акселерационных и обучающих программ, а также финансировании совместных инновационных проектов.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Стратегическое партнерство Сбербанка и «Россети» в области инновационного развития позволит обеим компаниям использовать самые современные технологические решения для трансформации своего бизнеса и роста удовлетворенности клиентов. Соглашение знаменует выход на новый уровень сотрудничества между банком и главным энергосетевым холдингом страны в дополнение к уже существующему по традиционным банковским продуктам».

Павел Ливинский, Генеральный директор ПАО «Россети»:

«В условиях кардинальной трансформации энергетики, перехода отрасли на цифровые технологии, реализация данного cоглашения будет способствовать в достижении компанией целей по трансформации в высокотехнологичную компанию, а также решению глобальных задач модернизации и развития энергетической отрасли, тем самым содействуя развитию российской цифровой экономики».

Сбербанк выступит стратегическим консультантом для повышения эффективности текущей деятельности и технологичности компании «Россети». Энергосетевая корпорация получит доступ к базе инновационных разработок лабораторий и продуктам компаний экосистемы Сбербанка.

В рамках соглашения Сбербанк предоставит компании «Россети» свой опыт и разработки в области интернета вещей (IoT), автоматизации бизнес-процессов, робототехники, VR/AR, BigData, искусственного интеллекта (AI), практического применения Blockchain. А также — продукты дочерних компаний, в том числе SberCloud, DocDoc, Dialog, «Сбербанк страхования» и других.