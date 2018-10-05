В России создана единая цифровая платформа для ресторанного рынка

Сбербанк, Rambler Group, GHP Group, а также частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов объявляют о закрытии сделки по созданию «Фудплекса» — единой цифровой платформы для ресторанного рынка.

Платформа «Фудплекс» объединила систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования «Афиша-Рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика крупнейшей в России и СНГ системы автоматизации ресторанов r_keeper — компанию UCS. Доля Сбербанка в объединенной компании составляет 35 %, Rambler Group владеет 30 %. Еще 35 % принадлежат GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову.

С момента подписания сделки компании завершили интеграцию продуктов Plazius с системой r_keeper. К ним относятся платформа автоматизации маркетинга, включая платформу для управления своей программой лояльности, мобильное приложение для оплаты без ожидания официанта, электронных чаевых и использования ресторанных привилегий, заказ еды на вынос и другие. В активной фазе находится интеграция «Афиша-Рестораны» и Plazius, в результате которой гости получат наиболее удобный способ взаимодействия с ресторанами на всем пути — от поиска и выбора ресторанов и блюд до разделения счета на нескольких гостей, его оплаты и отзыва о посещении.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В наши дни происходит постепенное изменение в способах удовлетворения потребностей людей в питании. Они все чаще предпочитают еду, приготовленную в магазине или ресторане, самостоятельному приготовлению пищи. Именно в связи с этим растет значимость кулинарии в ретейле, растет количество предприятий общественного питания, быстро развиваются сервисы по бронированию мест в ресторанах и доставке готовой еды. Надеюсь, что проект "Фудплекс" станет значимым игроком на этом перспективном и растущем рынке, а также предложит клиентам и ресторанам нужные им сервисы».

Рафаэль Абрамян, член управляющего комитета Rambler Group:

«Мы уверены, что появление "Фудплекса" радикально изменит ресторанный рынок и в долгосрочной перспективе его пользователями станут до 70 % ресторанов. Речь идет не просто об объединении на одной платформе нескольких успешных сервисов. За счет интеграции технологических и контентных возможностей, которыми обладают UCS, Plazius и "Афиша Рестораны", создается экосистема, способная предложить принципиально новый пользовательский опыт, связанный с походом в ресторан. Мы считаем, что именно такие сложные проекты, находящиеся на стыке технологий и контента, будут определять развитие рынков. В связи с этим мы намерены расширять наше сотрудничество со Сбербанком и другими лидерами цифровой экономики».