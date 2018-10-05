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Клиентам банка «Союз» доступна оплата кредитов и пополнение карт в терминалах Элекснет без комисии по всей России

5 октября 2018

Клиенты банка «Союз», воспользовавшись терминалами Элекснет в по всей России, могут без комиссии пополнять счета и карты банка, в том числе для обслуживания кредитов.

Для пополнения счета/карты банка "Союз" плательщику достаточно на любом из 2,3 тысяч терминалов Элекснет в разделе «Банки и кредиты» выбрать «Банк СОЮЗ», указать номер счета или номер карты и внести деньги. Платежи производятся в рублях РФ на счета, открытые в рублях РФ. Зачисление денежных средств на счет банка "Союз" происходит не позднее следующего рабочего дня.


/ СИА /
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