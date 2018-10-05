Финансовая группа БКС запустила цифровой банк для бизнеса «Сфера»

18 сентября 2018 года в Москве прошла презентация цифрового банка для малого бизнеса «Сфера»1, созданного Финансовой группой БКС. Помимо расчетно-кассового обслуживания бизнеса «Сфера» предлагает предпринимателям услуги онлайн-бухгалтерии, электронного документооборота, финансовой аналитики и юридические консультации.

«Сфера» включает в себя четырех умных помощников: «бухгалтера», «делопроизводителя», «финансового директора» и «юриста». Электронные советники непрерывно анализируют всю деятельность клиента «Сферы» и помогают управлять бизнесом.

«Бухгалтер» автоматически рассчитывает налоги и зарплату для компаний и ИП, находящихся на УСН 6% и 15%. Кроме того, сервис помогает заполнить и отправить в ФНС налоговую декларацию.

«Делопроизводитель» помогает предпринимателю выбрать нужный документ из 1,5 тыс. шаблонов. Также помощник ведёт учёт всех документов и обменивается ими с контрагентами в электронном виде, используя квалифицированную электронную подпись.

«Финансовый директор» в наглядном виде демонстрирует бизнес-показатели клиента «Сферы» в разрезе денежных потоков и контрагентов, учитывая счета в разных банках. При этом инструмент заранее предупреждает предпринимателя о финансовых рисках, например, о возможной нехватке средств для расчета с партнерами.

Также «Сфера» предлагает клиентам услуги юридических онлайн-консультаций прямо из диалогового окна в личном кабинете.

«Мир стремительно меняется, становится цифровым. Поэтому в качестве стратегии развития АО «БКС Банк» мы выбрали создание цифрового универсального банка. «Сфера» — это первый бизнес, запускаемый в рамках реализации нашей новой стратегии, — отметил Председатель Правления АО «БКС Банк» Дмитрий Пешнев-Подольский. — Мы считаем, что концепция цифрового банка-помощника в ведении бизнеса отвечает потребностям малого бизнеса и рассчитываем занять лидирующее положение на данном рынке».

CEO «Сферы» Дмитрий Костенко рассказал, как велась разработка нового банка.

«Мы провели глубинные интервью с предпринимателями и выявили основные проблемы, мешающие развитию их бизнеса. Как выяснилось, до сих пор на рынке не было продукта, отвечающего всем нуждам малого бизнеса, — отметил Костенко. — Поэтому мы объединили нужные предпринимателям сервисы в единый интерфейс».

На данный момент доступно три тарифа, от 0 до 899 рублей в месяц. Кроме того, сейчас все новые клиенты получают три месяца бесплатного обслуживания на любом тарифе.

Официальный сайт — sfera.ru.