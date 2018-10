Иркутская область вошла в топ регионов РФ по продажам iPhone

1,8 млрд рублей потратили россияне на смартфоны Apple в сентябре, купив более 46 тысяч устройств. Жители Иркутской области заняли 11 позицию рейтинга в ТОП 20 регионов по количеству проданных iPhone, приобретя за месяц 944 смартфона.

В течение сентября, по данным оператора фискальных данных OFD.ru, продано более 46 тыс. iPhone на общую сумму 1,8 млрд руб. со средним чеком 39,7 тыс. руб. Максимальное количество смартфонов Apple (3893 шт.) было продано 22 сентября, в среднем в день (за две последние недели сентября) продавалось 2435 шт. За день до старта официальных продаж новых моделей XS Max и XS, OFD.ru зафиксировал снижение покупок iPhone всех серий до значения в 1464 шт. в сутки. В первый день старта продаж новых моделей, 28 сентября, продажи всех iPhone резко выросли на 15% к среднемесячному показателю до 2 807 шт. В целом, картина продаж всех смартфонов Apple (за исключением новых моделей) выглядит следующим образом: продажи в натуральном выражении резко выросли на 76% с конца второй недели по третью неделю сентября, продажи по итогам четвёртой недели по сравнению с третьей снизились на 52%.

Самой продаваемой моделью смартфона Apple в сентябре стал iPhone SE – 8,8 тыс. шт. На втором месте по продажам iPhone 7 (7108 шт.), далее идут iPhone 6 (7029 шт.), iPhone X (6926 шт.), iPhone 8 (5976 шт.), iPhone 8 Plus (4639 шт.), iPhone 6S (1863 шт.), iPhone 7 Plus (1560 шт.). Меньше всего зафиксировано продаж моделей iPhone 6S Plus – 192 шт. и iPhone 5S – 1 шт.

ТОП-20 регионов по количеству проданных iPhone:

1. Москва, 5812 шт.

2. Московская область, 4963 шт.

3. Санкт-Петербург, 2463 шт.

4. Краснодарский край, 2398 шт.

5. Свердловская область, 1961 шт.

6. Республика Татарстан, 1548 шт.

7. Ростовская область, 1239 шт.

8. Пермский край, 1222 шт.

9. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, 1058 шт.

10. Республика Башкортостан, 1018 шт.

11. Иркутская область, 944 шт.

12. Самарская область, 932 шт.

13. Красноярский край, 889 шт.

14. Челябинская область, 874 шт.

15. Новосибирская область, 843 шт.

16. Нижегородская область, 816 шт.

17. Волгоградская область, 791 шт.

18. Кемеровская область, 685 шт.

19. Тюменская область, 681 шт.

20. Ярославская область, 626 шт.



Наибольшую выручку в сентябре принес iPhone X (465 млн руб.), что составляет 25% продаж всей линейки смартфонов Apple. Выручка от продажи новинок от Apple, моделей iPhone XS и iPhone XS Max, составила 12%, в то время как выручка от самого продаваемого iPhone SE занимает 8% продаж всей линейки Apple.