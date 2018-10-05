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Солид Банк повысил ставки по вкладам

5 октября 2018

С 4 октября в Солид Банке действуют новые условия по вкладам для физических лиц.

Изменения в сторону повышения коснулись ставок по следующим вкладам:

«Доходный VIP» – ставка 7,7% на 1-й год
«Аригато» – ставка 7,5% на 1-й год
• «Надежный партнер»7,3% на 1-й год
«Банзай»6,8% от 300 тыс. (5,8% до 300 тыс.)


По вкладам «Доходный VIP», «Аригато», «Надежный партнер» предусмотрена возможность досрочного расторжения с сохранением процентов.

Вклад можно оформить в любом офисе Солид Банка.


Для комфортного оформления вклада без очереди банк предлагает записаться на визит, заполнив форму на сайте банка 

Подробные условия всей линейки вкладов на сайте банка.


/ СИА /
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