Солид Банк повысил ставки по вкладам

С 4 октября в Солид Банке действуют новые условия по вкладам для физических лиц.



Изменения в сторону повышения коснулись ставок по следующим вкладам:



• «Доходный VIP» – ставка 7,7% на 1-й год

• «Аригато» – ставка 7,5% на 1-й год

• «Надежный партнер» – 7,3% на 1-й год

• «Банзай» – 6,8% от 300 тыс. (5,8% до 300 тыс.)





По вкладам «Доходный VIP», «Аригато», «Надежный партнер» предусмотрена возможность досрочного расторжения с сохранением процентов.



Вклад можно оформить в любом офисе Солид Банка.



Для комфортного оформления вклада без очереди банк предлагает записаться на визит, заполнив форму на сайте банка

Подробные условия всей линейки вкладов на сайте банка.