Шестимиллиардный рубеж: кредитный портфель Примсоцбанка по МСБ преодолел новую отметку

Примсоцбанк информирует о достижении кредитным портфелем по малому и среднему бизнесу отметки в 6 миллиардов рублей. По данным Примсоцбанка, с начала года было выдано 587 кредитов на сумму более 3,73 млрд рублей, что превышает объём выдачи за аналогичный период прошлого года на 47,5%.

— В апреле мы уже преодолели рубеж в 5 миллиардов, набрав около 200 миллионов за первый квартал. Сейчас же мы набрали около миллиарда за полгода работы, что позволяет говорить об увеличении эффективности в 2,5 раза. – отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – Важным шагом для достижения результата стал запуск акции по рефинансированию кредитов сторонних банков. В рамках данной акции у клиента есть возможность сократить расходы по уже действующему кредиту. Данная акция продлится до конца 2018 года.

В банке отмечают, что самой популярной целью получения кредитов в этом году традиционно является пополнение оборотных средств. Также активным спросом пользуются инвестиционные кредиты и кредиты на приобретение недвижимости.

На данный момент Примсоцбанк реализует более десятка кредитных и овердрафтных программ для малого и среднего бизнеса. Среди множества предложений легко найти подходящий вариант под конкретные цели. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.