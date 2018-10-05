Руководителю иркутской стройфирмы, обманувшему дольщиков на 180 млн рублей, вынесен приговор

Кировский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании, совершившей хищение чужого имущества путем обмана на сумму 180 миллионов рублей. об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В ходе предварительного расследования потерпевшими признаны 158 человек, проживающих в 10 регионах страны, в том числе в Москве и Московской области, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и ряде других субъектов Российской Федерации.

«Фигурантка уголовного дела с 2013 по 2016 год привлекла денежные средства граждан под видом строительства так называемых таунхаусов, возведение которых якобы планировалось осуществить в пригороде Иркутска. Клиентам фирмы предоставлялась возможность выбрать просторный загородный дом в удобном и престижном районе по цене порядка 20 тысяч рублей за квадратный метр, – пояснила Ирина Волк. – Фактически застройщик располагал только предварительными договорами о приобретении этих земельных участков и какой-либо активной деятельности, направленной на выполнение обязательств перед клиентами, на протяжении почти трех лет не осуществлял. За это время им было построено лишь несколько домов, которые оказались непригодными для проживания. На сегодняшний день они так и не введены в эксплуатацию».

Деятельность организации была пресечена сотрудниками полиции ГУ МВД России по Иркутской области в июле 2016 года после обращений ряда граждан в органы внутренних дел. В рамках уголовного дела проведено 50 почерковедческих, компьютерных, строительно-бухгалтерских и иных экспертиз. В качестве свидетелей допрошено около 300 человек. Общий объем уголовного дела превысил 90 томов.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и возмещения причиненного ущерба по ходатайству органов предварительного расследования на денежные средства и имущество наложен арест. Суд приговорил подсудимую к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.