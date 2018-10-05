Иркутская область поднялась на 11 пунктов в рейтинге эффективности систем теплоснабжения

04 октября на международном форуме «Российская энергетическая неделя» представили рейтинг эффективности систем теплоснабжения регионов Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом Иркутская область улучшила свои позиции на 11 пунктов, заняв 53 место из 85 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области со ссылкой на врио первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергея Малинкина, принимающего участие в работе форума.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов отметил, что рейтинг Минэнерго России позволяет объективно оценивать достижения каждого региона в сфере теплоснабжения. Положительная динамика в улучшении состояния дел в данном направлении подчеркивает, в целом, правильность усилий области и муниципалитетов, однако потенциал для улучшения эффективности систем теплоснабжения еще существенный.

В ходе форума заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын подчеркивал, что сфера теплоснабжения в ЖКХ традиционно является одной из самых острых проблем. Огромный износ оборудования и недоинвестированность отрасли приводят к тому, что потери тепла в сетях доходят до тридцати процентов.

По словам замминистра, самые большие проблемы в отрасли теплоснабжения на Кавказе и Дальнем Востоке. Возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В Сибирском федеральном округе лидирует Республика Алтай.

При составлении рейтинга Минэнерго РФ оценивало усилия органов власти всех уровней, направленные на создание благоприятных условий для надёжного безаварийного теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива, снижение потерь тепла, применение современных технологий в тепловых сетях, актуализацию схем теплоснабжения и реализацию предусмотренных схемой мероприятий.

– Рейтинг – результат комплексной работы, попытка собрать информацию о лучших практиках, дать возможность ознакомиться с состоянием дел в наших регионах и сравнить с показателями соседей, – отметил Антон Инюцын.

Напомним, что второй международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) проходит в Москве и продлится четыре дня. Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал участникам РЭН результативной работы и отметил значимый вклад России в обеспечение глобальной энергобезопасности. Как подчеркнул президент, на сегодняшний день национальный ТЭК обладает всеми возможностями для дальнейшего успешного развития. В работе пленарного совещания международного форума принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Участники глобального энергетического саммита обсудили актуальные вопросы национального и мирового энергорынков, ключевые вызовы для энергосектора российской экономики, а также актуальные проблемы развития нефтяной, газовой, угольной и других отраслей.