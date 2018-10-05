Более сотни спортсменов приедут в Иркутск для участия в чемпионате России по бильярдному спорту

Чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида» пройдет с 8 по 14 октября в Иркутске. Основными площадками проведения станут два бильярдных клуба – «Меткий» и «Ангара», финал состоится 14 октября в амфитеатре спорткомплекса «Байкал-Арена». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министр спорта Иркутской области Илью Резника.

– Иркутская область второй раз принимает чемпионат России по бильярдному спорту, на который приезжают сильнейшие спортсмены со всей страны, настоящие мастера русского бильярда. Проведение соревнований всероссийского уровня способствует развитию этого вида спорта. После проведения чемпионата России в 2016 году Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко принято решение об открытии отделения бильярдного спорта, которое уже работает в областной спортивной школе «Спарта», – рассказал Илья Резник.

Впервые чемпионат России в столице Приангарья проводился в 2016 году, тогда участие в соревнованиях приняли 105 спортсменов. В этом году ожидается не меньшее количество игроков, а их уровень будет еще выше, так как свое участие подтвердили пять мастеров спорта международного класса.

Традиционно фаворитами чемпионата считаются команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону. Шансы на победу есть у спортсменов из Кемеровской области и Алтайского края. В составе сборной команды Иркутской области первым номером у мужчин идет ангарчанин Андрей Абузьяров, выигравший областной чемпионат по свободной пирамиде. У женщин честь региона будут отстаивать иркутянки Виктория Ветрова и Ксения Комиссарова.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда России для участия в международных соревнованиях.

Кроме того, в рамках чемпионата России с 4 по 7 октября в Иркутске проходит семинар по бильярдному спорту для тренеров и спортсменов под руководством главного тренера сборных команд России Василия Лазарева. В программе семинара – вопросы по базовой технике и тренировочному процессу. Задача семинара – повышение уровня мастерства спортсменов и тренеров сибирского региона, в частности Иркутской области.