ВТБ реализовал более 2 тысяч полисов «Защити будущее»

С июля 2018 года розничные отделения банка ВТБ реализовали более 2 тысяч полисов добровольного медицинского страхования «Защити будущее». Полис разработан ВТБ Страхование совместно с группой компаний «Мать и дитя».

Продажи полисов в пилотном режиме стартовали летом этого года в восьми регионах России: Ярославле, Владимире, Костроме, Уфе, Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре. Наибольшее количество продаж зафиксировано в городах Центрального федерального округа.

Программа «Защити будущее» предусматривает проведение профилактических обследований для раннего выявления патологий, связанных с репродуктивной функцией, и их лечение, включая проведение ЭКО. В случае выявления онкологического заболевания по итогам обследования проводится верификация диагноза, получение второго медицинского мнения на онкологическом консилиуме врачей-экспертов, а также необходимые исследования для разработки персонализированного плана лечения. По результатам проведенного обследования пациент может воспользоваться телемедицинскими онлайн-консультациями с лечащим врачом для дальнейшего наблюдения и при необходимости лечения.

Стоимость полиса «Защити будущее» составляет 15 тысяч рублей в год. Страховое покрытие - 450 тысяч рублей. Приобрести его могут граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет. Страховой продукт доступен в отделениях банка ВТБ. Медицинские услуги оказываются на базе клиник ГК «Мать и дитя».

«В нашей компании программы медицинского страхования выделены в отдельное большое направление. Мы постоянно следим за потребностями клиентов и за тем, как они меняются, и в соответствии с этим дополняем нашу продуктовую линейку. Полис «Защити будущее» пользуется большим спросом, поскольку все больше людей занимается планированием семьи», - отметил Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование.

Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ, прокомментировала: «Сервис пользуется спросом у наших клиентов – продажи полисов уверенно растут от месяца к месяцу. Это пример успешной кооперации банка ВТБ с компанией ВТБ Страхование».