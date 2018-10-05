ВТБ объявил конкурс для студентов ИГУ по личным финансам

4 октября представители службы по работе с акционерами банка ВТБ провели для студентов Иркутского государственного университета мастер-класс. В мероприятии, приуроченном к 100-летию учебного заведения, приняли участие учащиеся Международного института экономики и лингвистики, а также Сибирско-Американского университета.

Эксперты банка выступили с лекциями, а также объявили конкурс на тему личного финансового планирования. Студентам необходимо выполнить три задания: составить и оптимизировать личный финансовый план, в течение месяца поработать в системе интернет-трейдинга, используя виртуальные деньги, зачисленные каждому студенту на демо-счет, а также выступить помощником финансового аналитика и определить влияние политических и экономических событий на фондовый рынок и стоимость ценных бумаг.

Итоги конкурса будут подведены 29 ноября на следующей встрече. Победители получат ценные призы.

Руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин отметил: «Наблюдая за изменениями в составе акционеров, мы отмечаем, что среди сегодняшних миноритариев банка становится все больше молодых и активных людей, готовых использовать инвестиционные инструменты для управления своими накоплениями. Наша работа со студенческой аудиторией направлена на то, чтобы совместными усилиями воспитать новое поколение, готовое принимать эффективные финансовые решения и нести за них ответственность».