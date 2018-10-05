Предприниматели Иркутска попросили власть создать прозрачные правила и нормы размещения НТО

4 октября в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области прошел круглый стол, посвященный демонтажу нестационарных торговых объектов в Иркутске. Участие в обсуждении приняли представители предпринимательского сообщества и администрации города.

Предприниматели высказали свои пожелания представителям администрации города Иркутска. По их слова, им хотелось бы видеть стабильность ведения бизнеса, четкие и прозрачные критерии для проведения аукционов, предварительное выяснение в каждом конкретном случае перед принятием решения о демонтаже правовых оснований работы НТО (в целях исключения судебных тяжб), создание условий для нормальной работы. Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Приангарья, люди находятся на грани отчаяния, так как у многих рушится создаваемый десятилетиями семейный бизнес.

Предпринимателей беспокоит, что администрация уже несколько лет не проводит аукционы на право размещения НТО, демонтаж осуществляется избирательно без четко установленных критериев. При этом у большинства имеются договоры с истекшим сроком либо договоры расторгнуты, новые договоры не заключаются.

Бизнесмены выразили необходимость конструктивного диалога с властью, справедливого отношения к себе, прозрачных правил и норм размещения НТО.

В свою очередь представители администрации предложили предпринимателям обращаться в администрацию с письменными предложениями.

Была озвучена просьба остановить демонтаж НТО до принятия нормативной базы и определения четких критериев дальнейшего размещения НТО, принятия новой схемы размещения.

Свою позицию по поводу сложившейся ситуации представители бизнеса просили донести мэру города Дмитрию Бердникову.