Вдвое увеличилось финансирование работ с иркутскими объектами социально-культурного назначения

В 2018 году в Иркутской области реализуется 249 мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов социально-культурного назначения. Это в 4,1 раз больше уровня 2015 года, тогда было 60. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом на фестивале «Байкальская пресса» рассказал губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Глава региона подчеркнул, что увеличение финансирования данного направления выросло почти в два раза и составило в текущем году 7 млрд 873 млн рублей.

– Построено несколько школ. На 1275 мест в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Такой же вместимостью построена «космическая» школа в поселке Молодежный Иркутского района – именно такие объекты мы будем возводить в будущем. Еще ряд объектов образования, здравоохранения, культурного и спортивного назначения: детский сад на 240 мест в поселке Березовый Иркутского района, ЦРБ (стационар) в посёлке Кутулик Аларского района, Центральная районная больница с поликлиникой в поселке Бохан, строительство которой будет завершено до конца года, культурно-просветительский центр в селе Анга Качугского района, ведутся работы по проектированию и строительству объекта «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске и ряд других важных объектов, – отметил губернатор.

Всего в период с 2015 по 2018 годы было профинансировано 406 объектов, из них: 76 детских садов (строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт), 105 школ (строительство, реконструкция, ремонт), 44 объекта физкультуры и спорта (строительство, реконструкция, капитальный ремонт), 54 плоскостных спортивных сооружения, 22 объекта здравоохранения, 63 фельдшерско-акушерских пункта, 35 учреждений культуры, семь объектов в сфере социального обслуживания населения.