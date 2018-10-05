Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

С 5 октября банк «Открытие» повышает процентные ставки в рублях по вкладам «Открытый», «Основной доход» и «Премиальный».

Ставка по вкладу «Открытый» (предлагается в рамках сберегательной программы «Открытая перспектива») увеличилась на 0,4%. Теперь при размещении 10% в инвестиционно-страховые продукты клиент может получить ставку 7,7%, а при росте доли инвестиционно-страховых продуктов в сбережении ставка увеличится до 9,2%.

Доходность по популярным вкладам «Основной доход» и «Премиальный» повысилась на 0,2%: теперь максимальные ставки по ним составляют 6,8% и 6,9% годовых в рублях соответственно.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка «Открытие»: https://www.open.ru/deposits?from=main_menu#aim14

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.