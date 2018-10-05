Жителям «Современника» временно выделили автобусы до Иркутска

Жителей микрорайона «Современник» в пригороде Иркутска, которые остались без общественного транспорта, до областного центра и обратно пока что будут доставлять на автобусах маршрута №98. Транспорт вышел на линию 5 октября. Об этом Телеинформу сообщил депутат думы Дзержинского МО, куда входит «Современник», Андрей Бабак.

Решение о продлении маршрута, который обычно ходит в Иркутск от окраины посёлка Дзержинск, приняли 4 октября на встрече местных жителей и представителей министерства жилищного хозяйства, энергетики и транспорта региона, которое курирует межмуниципальные маршруты.

Кроме того, ожидается, что 8 октября представители ведомства встретятся с новым перевозчиком для дальнейшего решения проблемы.

Напомним, автобусы из «Современника» до Иркутска перестали ходить с 1 октября, когда закончилось соглашение Минтранса со старым перевозчиком, обслуживавшим маршрут около полутора лет. Индивидуальный предприниматель, чьи автобусы ходили из «Современника», отказался от дальнейшей работы, поскольку маршрут экономически невыгоден. Тендер на выбор нового перевозчика должен пройти только 16 октября, в этом случае официально автобусы смогут выйти на линию не раньше ноября 2018 года.

До конечной остановки маршрута №98 жителям «Современника» необходимо преодолеть около 700 метров вдоль Голоустнеского тракта, при этом обочина не оборудована для пешеходов, вдоль дороги нет ограждений, потому этот путь не безопасен.

