Фильмы кинофестиваля «Человек и Природа» увидят жители Приангарья

Фильмы кинофестиваля «Человек и Природа» увидят жители Иркутской области. Бесплатные показы картин, получивших призовые места, а также лент конкурсной и внеконкурсной программ, пройдут в разных уголках Иркутской области.

Планируется, что показы охватят более 4 тысяч зрителей. Работы режиссёров из России, Азербайджана, Ирана, Турции, Италии, Бразилии, Белоруссии, Чехии, Норвегии и Германии (всего 10 лент и 18 социально-экологических роликов) увидят жители городов Байкальск, Слюдянка, Алзамай, поселков Бохан и Марково, Качуг, Белореченский, Усть-Ордынский, сел Хомутово и Новожилкино, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Показы пройдут и в Иркутске, в Доме кино 6-8, 20-22 и 27-29 октября.

Напомним, 17 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина завершился в Иркутске 25 сентября 2018 года. За пять фестивальных дней состоялось 106 показов, творческие встречи и мастер-классы. Их посетило около 5000 человек. Награды победителей отправились в Китай, Азербайджан, Республику Беларусь, Польшу, Венгрию, Иран, Чехию, Канаду, а также в города России: Якутск, Краснодар, Москву, Пермь, Иркутск.