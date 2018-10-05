1,5 млрд рублей выделят Иркутской области на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

По итогам разработки и защиты в Минздраве России регионального сегмента федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» Иркутская область должна получить финансирование в размере более 1,4 млрд рублей на период 2019-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба региональго Министерства здравоохранения со ссылкой на министра здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

По его словам, средства будут выделяться поэтапно: в 2019 году региону планируется направить 219,7 млн рублей, в 2020 году – 250,6 млн рублей, в 2021 году – 195,1 млн рублей, в 2022 году – 314,2 млн рублей, в 2023 году – 165,1 млн рублей, в 2024 году – 276,9 млн рублей.

– Финансирование предназначено для постепенного переоснащения и дооснащения регионального сосудистого центра на базе Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, а также восьми первичных сосудистых отделений (ПСО) в Иркутской городской клинической больнице №1, Медсанчасти ИАПО, Ангарской больнице скорой медицинской помощи, Братской городской больнице №5, Саянской городской больнице, Усольской городской больнице, Нижнеудинской районной больнице, Усть-Илимской городской больнице, – сказал Олег Ярошенко.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Иркутской области» включает в себя мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременному выявлению факторов риска развития осложнений заболеваний, повышению качества и созданию условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащению медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений Иркутской области, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.

На федеральном уровне была отмечена системная работа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приангарье.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1012 от 29 декабря 2007 года в стране началась реализация целевой программы «Комплекс мероприятий по совершенствованию медицинской помощи при сосудистых заболеваниях в Российской Федерации», которая являлась частью приоритетного национального проекта «Здоровье». Иркутская область была запланирована в качестве «пилотного» региона. В мае 2008 года в ходе работы экспертной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации под руководством Вероники Скворцовой было принято окончательное решение о включении Приангарья в состав 12 регионов Российской Федерации по реализации проекта.

В регионе были организованы региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы и 8 первичных сосудистых отделений (ПСО). С целью повышения доступности медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения министром здравоохранения Олегом Ярошенко утверждена дорожная карта (план мероприятий) по совершенствованию организации медицинской помощи в Иркутской области на 2018-2019 годы. В рамках дорожной карты в этом году открылось девятое первичное сосудистое отделение в городе Черемхово, в 2019 году планируется создать десятое ПСО во вновь построенной Боханской районной больнице.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями организован региональный сосудистый центр в городе Братске. В июне было открыто кардиологическое отделение, в августе – отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Следующим этапом станет открытие неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, учитывая имеющиеся резервы коечного фонда для организации комплексного подхода оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения во втором квартале 2019 года на базе травматологического отделения будут открыты пять коек по профилю нейрохирургия. Это позволит обеспечивать лечением пациентов с геморрагическим инсультом.

В настоящее время в установленном порядке осуществляется получение разрешительных документов для хранения и работы с наркотическими препаратами. После получения лицензии будет возможным осуществление пациентам плановых диагностических коронографий. Руководством больницы переданы в Территориальный орган Росздравнадзора документы для получения лицензии на выполнение высокотехнологичной медицинской помощи, что позволит проводить пациентам экстренные коронарографию и ангиопластики.

В соответствии с дорожной картой также в настоящее время ведется реорганизация ПСО на базе Иркутской городской клинической больницы №1, где будет установлен современный ангиографический комплекс. Это позволит создать ПСО с расширенными возможностями для проведения чрескожных вмешательств.

Еще одним разделом дорожной карты является открытие до конца 2020 года третьего регионального сосудистого центра на базе Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи.

Особое внимание также уделяется медицинской реабилитации, которая на территории Приангарья оказывается поэтапно в соответствии с разработанной маршрутизацией. Реабилитационные мероприятия начинаются в первые 48 часов от начала заболевания в условиях специализированных отделений по профилям.

Для реализации второго этапа медицинской реабилитации по профилям «кардиология», «неврология» развернуто 80 коек для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, 73 койки для кардиологических пациентов. В 2018 году открыты дополнительные 15 коек медицинской реабилитации на базе Иркутской городской больницы №1. В целях развития реабилитационной помощи в 2018 году также открылось отделение реабилитации второго этапа по неврологическому профилю на базе ОГБУЗ «Братская городская больница №5», рассчитанное на 15 коек. В 2019 году планируется открытие трех реабилитационных отделений по 10 коек в городах Черемхово, Саянск и Усолье-Сибирское.