В среднем 17 тысяч рублей потратят на новогодние каникулы россияне

Большинство россиян одобряет длинные новогодние каникулы, а каждый пятый уже распланировал бюджет на празднование Нового года и последующую неделю отдыха.

66% россиян рады 10-дневным каникулам. 14% выступают за сокращение числа выходных. 13% нейтрально относятся к череде праздничных дней. 7% затруднились с ответом, сообщает Исследовательский центр Superjob.ru.

Женщины одобряют новогодние каникулы чаще мужчин (73 и 59% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников новогодних каникул: 77% среди опрошенных моложе 24 лет и 56% среди тех, кому от 45 лет.

Отношение россиян к череде новогодних праздников можно соотнести с экономической ситуацией в стране. В относительно стабильные периоды градус любви к новогодним каникулам повышается. Так, в 2013 году их одобряли 7 из 10 россиян, а уже в 2014 — всего 57%. Сегодняшние цифры соответствуют стабильной ситуации на рынке (66%).

Бюджет на празднование Нового года и последующие каникулы сегодня распланировали 19% россиян. Среди молодежи чуть больше респондентов, уже определившихся с расходами: 22% среди опрошенных моложе 24 лет и 15% среди россиян старше 45 лет.

Сумма, которую среднестатистический россиянин, определившийся с бюджетом, готов потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы (без подарков) составляет 17 000 на человека.

Данные: Superjob.ru