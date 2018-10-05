6 сентября в Иркутской области ухудшится погода

6 октября в южных, верхнеленских и северо-восточных районах местами ожидается северо-западный ветер - 13-18 м/с, по области местами мокрый снег и снег, установление временного снежного покрова. На дорогах области и города гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.