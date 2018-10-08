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Путин заявил о рекордном росте реальных зарплат в России

8 октября 2018

Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране достиг рекордного с 2012 года показателя в 8,7%. По его словам, ситуация на рынке труда улучшается, что создает благоприятные условия для работы. В частности, уровень безработицы составляет 4,7%.

Конечно, данная динамика связана частично с внеплановыми доходами бюджета и компаний сырьевого сектора, с ситуацией, когда наблюдаются одновременно дорогая нефть и дешевый рубль. Но можно и даже нужно посмотреть на ситуацию под другим углом. В результате девальвации 2014 года, падения цен на нефть и санкционной войны реальные частные доходы россиян упали на 11%, а сама экономика менее чем на 3%. Иными словами, как частные, так и государственные предприятия имеют все возможности повышать зарплаты быстрее роста выручки. Другое дело, какой смысл сокращать маржу и чистую прибыль? От последней в конечном счете зависят дивиденды собственникам. Однако если будет принято соответствующее политическое решение, ни частный, ни государственный бизнес в современной России не сможет отказать Кремлю.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари


/ СИА /
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