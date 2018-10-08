США заявили, что российские хакеры использовали криптовалюты для отмывания денег

Основные криптовалюты в пятницу снижаются в цене после заявлений США о том, что российские хакеры использовали криптовалюты для отмывания денег.

Как заявил прокурор западного округа штата Пенсильвания Скотт Брейди, криптовалюты им были нужны, в частности, для оплаты различных инструментов для взлома. Часть из этих финансовых переводов производилась на территории США.

Вполне вероятно, что за такими заявлениями могут последовать новые экономические санкции против России. Еще одной новостью для крипторынка стало сообщение комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC) о том, что она установила дедлайн для решения о регистрации биткоин-ETF до 26 октября.

Курс биткоина на 11.40 снизился за сутки на 0,15% - до 6583 доллара при капитализации $113,7 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 0,9% - до 222 долларов, его капитализация составила $22,7. Ripple упал в цене на 1,89% - до 0,52 доллара, его капитализация составила $20,6 млрд. Litecoin к этому времени ослабел на 1,02% - до 57,9 доллара с капитализацией $3,9 млрд.

Общая капитализация крипторынка составила $217,9 млрд.

Вероятно, в течение дня, отыгрывая это негативное заявление, курс биткоина опустится до 6550 долларов, Ethereum – подешевеет до 221 доллара, Litecoin сократится до 56,5-57 долларов, а Ripple – снизится до 0,51 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club