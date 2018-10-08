США заявили, что российские хакеры использовали криптовалюты для отмывания денег

Основные криптовалюты в пятницу снижаются в цене после заявлений США о том, что российские хакеры использовали криптовалюты для отмывания денег.
Как заявил прокурор западного округа штата Пенсильвания Скотт Брейди, криптовалюты им были нужны, в частности, для оплаты различных инструментов для взлома. Часть из этих финансовых переводов производилась на территории США.
Читайте также:
Вполне вероятно, что за такими заявлениями могут последовать новые экономические санкции против России. Еще одной новостью для крипторынка стало сообщение комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC) о том, что она установила дедлайн для решения о регистрации биткоин-ETF до 26 октября.
Курс биткоина на 11.40 снизился за сутки на 0,15% - до 6583 доллара при капитализации $113,7 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 0,9% - до 222 долларов, его капитализация составила $22,7. Ripple упал в цене на 1,89% - до 0,52 доллара, его капитализация составила $20,6 млрд. Litecoin к этому времени ослабел на 1,02% - до 57,9 доллара с капитализацией $3,9 млрд.
Общая капитализация крипторынка составила $217,9 млрд.
Вероятно, в течение дня, отыгрывая это негативное заявление, курс биткоина опустится до 6550 долларов, Ethereum – подешевеет до 221 доллара, Litecoin сократится до 56,5-57 долларов, а Ripple – снизится до 0,51 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club