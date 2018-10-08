Альфа-Банк — лучший инвестиционный банк на рынке синдикаций СНГ

Альфа-Банк получил престижную награду Loans Cbonds Awards — 2018 в номинации «Лучший инвестиционный банк на рынке синдикаций СНГ». Вручение награды состоялось в Москве в рамках конференции Cbonds «Синдицированное кредитование в России и СНГ».

Альфа-Банк являлся активным участником рынка синдицированного кредитования в 2018 году. В числе наиболее крупных сделок — организация синдикатов для Актюбинской медной компании объемом 250 млн. долларов США, Банка «Москва-Минск» объемом 21 млн. евро, Amsterdam Trade Bank N.V. объемом 30 млн. долларов США.

При этом сделка для Актюбинской медной компании, ведущим организатором которой выступил Альфа-Банк, получила отдельную награду Loans Cbonds Awards — 2018 в номинации «Лучшая сделка на рынке синдикаций СНГ».

«Мы благодарны рынку за столь высокую оценку, которая свидетельствует о доверии к Альфа-Банку со стороны заемщиков и инвесторов. Получение награды еще раз подтверждает статус Альфа-Банка как ключевого организатора синдицированных кредитов как в России, так и за рубежом», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

Loans Cbonds Awards — 2018 — профессиональная премия, созданная для оценки наиболее ярких достижений на рынке синдицированного кредитования. Победитель определялся путем открытого голосования участников рынка на сайте информационного агентства Cbonds.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.