В сентябре Сбербанк заработал 72,1 млрд руб. чистой прибыли

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2018 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные).

Сбербанк обращает внимание на то, что показателирассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк, данные за 2018 и 2017 годы сопоставимы.

Ключевые факты сентября:

В сентябре банк заработал 72,1 млрд руб. чистой прибыли.

Рост портфеля кредитов клиентам в сентябре в реальном выражении составил 0,8%.

Банк предоставил клиентам за месяц 1,1 трлн руб. кредитов. Объем выдач с начала года превысил объем за аналогичный период прошлого года на 65% по физическим лицам и на 23% по юридическим лицам.

В сентябре банк снизил объем просроченной задолженности на 16,8 млрд руб. Резервы покрывают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Чистый комиссионный доход вырос на 22% по сравнению с 9 месяцами прошлого года.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«Все большую роль в доходах банка играет комиссионный доход, рост которого с начала года находится на уровне более 20%. По итогам 9 месяцев чистый комиссионный доход покрывает 80% операционных расходов банка, что позволяет существенно меньше зависеть от волатильности процентных ставок на рынке. Такая динамика стала возможна вследствие реализации Стратегии банка, направленной на развитие экосистемы и рост безрискового комиссионного дохода».

Комментарии по итогам 9 месяцев 2018 года:

Чистый процентный доход банка увеличился относительно 9 месяцев прошлого года на 5,2% и составил 939,0 млрд руб. Основной фактор роста – увеличение объема работающих активов.

Чистый комиссионный доход вырос на 22,1% до 311,7 млрд руб. Наибольший прирост стабильно приходится на операции с банковскими картами и эквайринг, расчетные операции и реализацию страховых продуктов. В сентябре банк отразил разовые расходы по программам лояльности, что замедлило рост чистого комиссионного дохода. Для устранения волатильности с 2019 года банк планирует перейти на метод начисления расходов по программам лояльности.

Операционные расходы увеличились на 5,1%, что ниже темпа роста операционных доходов до резервов (10,5%). Переход к более равномерному распределению расходов внутри года продолжается. В целях повышения эффективности IT-разработок в формате Agile продолжился начатый летом перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк. Процесс должен завершиться до конца года без увеличения численности Группы Сбербанк. Отношение расходов к доходам улучшилось по сравнению с 9 месяцами прошлого года с 30,0% до 28,5%.

Расходы на совокупные резервы за 9 месяцев составили 218,7 млрд руб., что на 11,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Расходы на резервы в сентябре составили 5,1 млрд руб. На их объем существенное влияние оказало восстановление резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля. Созданные на 1 октября 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 9 месяцев составила 753,0 млрд руб., чистая прибыль составила 612,7 млрд руб., в том числе за сентябрь – 72,1 млрд руб.

Активы в сентябре выросли на 0,5% до 25,4 трлн руб. Рост в реальном выражении составил 1,5% и обусловлен ростом кредитов клиентам.

В сентябре корпоративным клиентам выдано кредитов на 0,8 трлн руб., с начала года – 9,5 трлн руб., что на 23% больше, чем год назад. Портфель кредитов корпоративным клиентам в сентябре увеличился в реальном выражении на 0,3%.

Частным клиентам в сентябре выдано 274 млрд руб. кредитов. Объем выдач с начала года составил 2,3 трлн руб. и превысил прошлогодний объем 9 месяцев на 65%. Портфель увеличился за сентябрь на 2,0%, за 9 месяцев – более чем на 19%. Доля Сбербанка на рынке возросла за январь-август 2018 на 1,0 п.п. до 41,5%.

В сентябре банк сократил объем просроченной задолженности на 16,8 млрд руб., а ее доля в портфеле снизилась с 2,45% до 2,36%. Показатель остается существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам (8,3% на 1 сентября текущего года).

Портфель ценных бумаг в сентябре сократился на 1,1% за счет погашения облигаций Банка России.

Привлеченные средства клиентов в сентябре увеличились в реальном выражении на 0,6%, с начала года – на 3,0%.

Базовый и основной капитал Сбербанка в сентябре практически не изменились и составили по оперативным данным 3 189 млрд руб. Общий капитал увеличился за месяц до 4 060 млрд руб. за счет заработанной прибыли и изменения методологии в связи с вступлением в силу нового Положения Банка России №646-П.

Капитал, млрд руб. оперативные данные

1 окт'18 1 сен'18 1 янв'18 1 окт'18 /

1 сен'18 1 окт'18 /

1 янв'18 Базовый 3 189 3 189 2 638 - 20.9% Основной 3 189 3 189 2 638 - 20.9% Общий 4 060 3 917 3 668 3.7% 10.7% Достаточность капитала, % Базового Н1.1, мин. 4,5% 11.9% 11.9% 10.7% - 1.2 п.п. Основного Н1.2, мин. 6,0% 11.9% 11.9% 10.7% - 1.2 п.п. Общего Н1.0, мин. 8,0% 15.2% 14.6% 14.9% 0.6 п.п. 0.3 п.п. Активы с учетом риска, млрд руб. 26 758 26 742 24 689 0.1% 8.4%

Показатели ПАО Сбербанк за 9 месяцев 2018 года (РПБУ, неконсолидированные данные)