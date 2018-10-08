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Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру

8 октября 2018

Банк УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге банков по количеству и объему выданных в первом полугодии 2018 года ипотечных кредитов. Всего Банком за этот период было выдано 7,45 тысяч кредитов на сумму 16,4 млрд рублей. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

По объему ипотечного портфеля Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 8 место. Портфель Банка по данному направлению бизнеса на 1.07.2018 составил 60,5 млрд рублей.

Также в исследовании отмечается, что УРАЛСИБ вошел в число банков с наибольшим приростом ипотечного портфеля в годовом выражении (более 90%).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.


/ СИА /
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