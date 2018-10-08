Промсвязьбанк улучшил условия по основным вкладам

Промсвязьбанк повысил ставки по промо-вкладу "Мой доход", а также по базовой линейке вкладов в среднем на 0,1-0,3 процентных пункта. Также теперь все вклады базовой линейки предусматривают надбавки в виде увеличения процентной ставки по вкладу при дистанционном открытии.

Ставки по промо вкладу "Мой доход" сроком на 6 месяцев повышены до 6,25% годовых. При размещении на этом депозите суммы от 2 млн руб. на срок от 1 года ставка составит 6,75% годовых.

Ставки по трем базовым вкладам "Моя выгода", "Моя копилка", "Мои возможности" увеличены на 0,1-0,3 п.п. Кроме того, установлены надбавки в размере 0,1 п.п. к ставке на всех сроках и суммах размещения за открытие этих вкладов в интернет- или мобильном банке.

По вкладу "Моя выгода" повышены процентные ставки при сроке размещения на 91 дня и более, в этом случае ставки составят 5,8-6% годовых. По пополняемому вкладу "Моя копилка" процентные ставки повышены в среднем на 0,2 п.п. по всем срокам и суммам, и составляют теперь 5,5-6% годовых. По приходно-расходному вкладу "Мои возможности", предусматривающему пополнение и расходные операции, процентные ставки повышены в среднем на 0,15 п.п. до 4,9-5,35% годовых.

Промсвязьбанк предоставляет широкую линейку вкладов и накопительных счетов для частных лиц. Минимальная сумма размещения на вкладе составляет 10 тыс. руб. Подробно с условиями по вкладам вы можете ознакомиться по ссылке.