Новый раунд укрепления рубля возможен во второй половине октября

Пара евро/доллар вернулась на 1,15, и валюты развивающихся рынков опять демонстрируют некоторую слабость. Курс рубля прекратил укрепление после окончания периода налоговых платежей, но уровень 66 руб./$ воспринимается участниками рынка как привлекательный для выхода из валюты. Новый раунд укрепления рубля выглядит вероятным во второй половине октября, считают аналитики Альфа-Банка.

Проблемы в Италии в сочетании с сильной статистикой по США сыграли против евро

За прошедшую неделю пара евро/доллар с уровня 1,17 вышла на уровень 1,15. С одной стороны, это движение было связано с плохими новостями из ЕС, где ЕС и Италия пока не могут прийти к соглашению по поводу бюджетного дефицита Италии на будущий год. Так, правительство Италии заложило в проект бюджета рост дефицита до 2,4% ВВП в 2019 г., хотя должны были его сократить до 1,6% ВВП в рамках ранее взятых обязательств с ЕС. С другой стороны, доллар получил поддержку от сильных данных по макроэкономической статистике США. Так, индекс PMI для

непроизводственного сектора США составил 61,6 в сентябре при прогнозе 58,0; кроме того, по данным ADP, число занятых в частном секторе США увеличилось в сентябре на 230 тыс. чел. при прогнозе увеличения на 180 тыс. чел. Сейчас на настроения рынка влияют ожидания по статистике числа занятых в несельскохозяйственном

секторе США, публикация которых запланирована на завтра. В случае выхода сильной статистики пара евро/$ может перейти в диапазон 1,13-1,15 евро/$.

Фунт под давлением неопределенности по Brexit: Фунт падает с отметки 1,320 неделей ранее до уровня 1,295 фунт/$ на неделе. Хотя кратковременно фунт укреплялся выше отметки 1,31 фунт/$ после объявления планов Великобритании пойти на уступки по границе с Ирландией, сохраняющаяся высокая неопределенность по Brexit продолжает оказывать сильное давление на курс фунта. Текущим серьезным уровнем поддержки в паре выступает 1,290 фунт/$.

Пара $/йена обновляет максимумы

После повышения ставки ФРС доходности американских гособлигаций вновь растут; доходность 10-летних Treasuries превысила 3,1% годовых. В результате, на фоне роста спредов доходностей в гособлигациях США и Японии, пара $/йена достигла уровня 114,3, т.е. максимума с начала года. Цены на нефть продолжают расти, рынок ждет заседания ОПЕК в декабре: Цены на нефть марки Brent возобновили рост после коррекции цен до уровня 84 $/барр.

Поводом для снижения цен на нефть послужил резкий рост недельных запасов нефти в США на 8 млн барр. при прогнозе роста лишь на 1 млн барр., связанный с частичной остановкой работы НПЗ в США. Возобновление роста цен, тем не менее, говорит об оптимистичном настрое участников рынка на ближайшую перспективу, в среду цены на нефть достигали отметки 86,7 $/барр. Важным событием для рынка нефти будет заседание ОПЕК в начале декабря.

Укрепление рубля откладывается до второй половины октября

После мер ЦБ по стабилизации валютного рынка и благодаря налоговому периоду, курсу рубля удалось укрепиться до 64,85 руб./$ на минимуме к концу сентября. Однако, как мы и ожидали, окончание налоговых платежей сократило предложение валюты на рынке и привело к ослаблению курса до 65,8 руб./$. Интерес иностранных инвесторов к российскому рынку остается слабым – об этом говорит как ослабление почти всех валют развивающихся рынков, так и не слишком удачный выход Минфина на рынок ОФЗ. Вчера один аукцион Минфина был отменен, а из второго было размещено только 7,4 млрд руб. из предложенных 10 млрд руб. Несмотря на это, растущие цены на нефть выглядят достаточным фактором, чтобы рассчитывать на укрепление рубля во второй половине октября; текущие уровни около 66 руб./$ воспринимаются участниками рынка как интересные для выхода из валюты. Торговый диапазон на предстоящей неделе мы оцениваем в 64,5-66,5 руб./$.