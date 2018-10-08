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Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за ежемесячное обслуживание кредитных карт

8 октября 2018

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Оформить карту с новыми условиями можно с 1 октября.  

С 1 октября Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за ежемесячное обслуживание кредитных карт. Нововведение коснулось всех действующих тарифов: «Ставка 19», «90 даром» и «Мои правила».  

Кроме того, каждый клиент может не только оформить кредитную карту бесплатно, но и пользоваться заемными средствами без процентов до 90 дней. Дополнительный бонус для держателей - кэшбэк 1% за любые покупки, скидки у партеров клуба АТБ и акции от платежных систем. 

Комментирует Александр Парамонов, директор банка по розничному бизнесу: 

- Сегодня кредитные карты вполне заслуженно пользуются высоким спросом среди клиентов банка. Например, льготный период до трех месяцев позволяет комфортно для собственного бюджета вернуть заемные средства и продолжить пользоваться картой по своему усмотрению. Видя такой повышенный интерес на данный продукт, мы решили отменить комиссию за ежемесячное обслуживание по счету. Кредитные карты от Азиатско-Тихоокеанского банка можно по праву считать лучшим решением для тех, кто любит экономить и не переплачивать, совершая даже незапланированные покупки.  

Оформить бесплатную кредитную карту можно в любом отделении банка.  

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