Поток коммунальных платежей от населения вырос более чем на четверть в Байкальском банке Сбербанка

Байкальским банком Сбербанком от населения в этом году принято платежей за коммунальные услуги на общую сумму 13,8 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом объем платежей вырос более чем на четверть. При этом количество платежей увеличилось более чем на полтора миллион, составив более 10 млн. операций.

Большая часть платежей проводится через дистанционные каналы обслуживания – устройства самообслуживания, интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение, услугу Автоплатеж, которые позволяют значительно упростить процесс проведения регулярных платежей и сэкономить время плательщика. Доля таких платежей ежемесячно достигает 85%.

«Использование дистанционных каналов обслуживания позволяют нашим клиентам значительно экономить время. Тестовые замеры показывают, что на оплату счета в устройстве самообслуживания или интернет-банке требуется в среднем около пяти минут. Оплата через услугу Автоплатеж занимает полминуты, которые требуются для прочтения смс-сообщения о платеже. Кроме того, развитие удаленных каналов позволяет снижать затраты клиентов на оплату комиссии», - отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.