Французская компания Abiss будет сотрудничать с Иркутской областью

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и главный исполнительный директор компании Abiss (Франция) Жан-Марк Беро обсудили возможность организации в регионе совместного производства сетчатых имплантов на заводе ООО «МедТехСервис». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства приангарья.

– Иркутская область заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Францией, в том числе и на региональном уровне. По итогам 2017 года внешнеторговый оборот региона с Францией составил 31,5 млн долларов США, – отметил глава региона. – К сожалению, в последнее время мы вынуждены констатировать сокращение внешнеторгового оборота, и все мы понимаем, что за данной ситуацией стоят санкции. Особенно приятно в такой обстановке видеть инициативу компании Abiss по развитию двусторонних отношений. Мы нацелены на кооперацию с государствами Европы в конкурентоспособных на мировом рынке производствах, имеющих высокий научно-технический потенциал, участие зарубежных инвесторов в инфраструктурных проектах Иркутской области.

Компания ANALYTIC BIOSURGICAL SOLUTION – Abiss (Франция) – один из лидеров мирового рынка по производству продукции для урологии и урогинекологии. Компания намерена локализовать производство в России при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующая «дорожная карта» была подписана в Москве 21 июня 2018 года. Документ предусматривает реализацию мероприятий по локализации производства полимерных полипропиленовых сеток для урогинекологии Abiss на территории РФ.

Представителями компании отобраны пять регионов из всех субъектов РФ с целью рассмотрения возможности локализации производства. В Иркутской области компанию заинтересовало наличие «чистой комнаты» на заводе по производству тест-полосок и глюкометров для измерения уровня сахара в крови ООО «МедТехСервис».

Реализация основных мероприятий «дорожной карты» по локализации производства компании Abiss на территории России запланирована на период с июля 2018 года до конца 2020 года.

Сергей Левченко отметил, что Приангарье всегда открыто для общения и готово расширять двустороннее взаимодействие, развивать и укреплять контакты во всех сферах экономической и торговой деятельности.