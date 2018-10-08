Единый портал независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов начал работать в Иркутской области

Начал работу Единый портал независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области, который был создан по решению губернатора региона Сергея Левченко.

Цель запуска портала – сделать работу исполнительных органов государственной власти открытой и прозрачной, защитить права и свободы человека и гражданина, а также права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных организаций, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. Для этого на портале размещаются все проекты нормативных правовых актов Иркутской области, которые разрабатывают исполнительные органы государственной власти и подведомственные им учреждения. Каждый из представленных проектов может пройти независимую антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение.

– Любое принимаемое властями решение должно быть оценено гражданами Иркутской области и принято уже с учетом их мнения, поэтому я дал поручение организовать работу такого портала, – отметил глава региона Сергей Левченко.

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