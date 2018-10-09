40% – в зоне риска. Почти половина объектов долевого строительства в Иркутской области не имеет открытых спецсчетов

Часть иркутских застройщиков не выполнила требование Федерального закона № 214-ФЗ, а именно не открыла в срок до 1 сентября 2018 года специальные счета в уполномоченных банках. Как сообщили в Стройнадзоре Иркутской области, требование законодательства выполнено только по 60% объектов долевого строительства. Это означает, что дольщики оставшихся 40% объектов находятся в зоне риска.

По состоянию на 1 октября 2018 года из 152 объектов, реализуемых по схеме долевого строительства в Иркутской области, спецсчета были открыты только для 93. Об этом сообщила Анастасия Шелепетко, начальник Отдела контроля и надзора в области долевого строительства Стройнадзора Иркутской области.

При проведении мероприятий по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов, Стройнадзор проверяет, в том числе, и наличие открытого застройщиком спецсчета в банке по каждому разрешению на строительство.

«Открытие такого счета – прямая обязанность застройщика по закону, и для ее исполнения законодателем предусмотрен рычаг в виде уведомления в Росреестр об отсутствии права на привлечение денежных средств граждан. После получения Росреестром такого уведомления, регистрация сделок приостанавливается. Конечно, при последующем открытии спецсчета застройщиком данное ограничение снимается», – пояснила Анастасия Шелепетко.

Она также напомнила, что уведомить об открытии спецсчета можно путем внесения изменений в проектную декларацию, форма которой сейчас позволяет отразить спецсчета с привязкой к разрешению на строительтство. Либо можно направить уведомление в наш адрес напрямую.

Эксперты отмечают, что формально покупатели этих новостроек защищены, ведь застройщики делают взносы в компенсационный фонд (Фонд защиты прав дольщиков): отчисляют 1,2% с каждого договора долевого участия. Однако напомним, что после банкротства Urban Group выяснилось, что компенсационного фонда не хватает даже на дольщиков одной этой компании.