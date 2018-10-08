Погрузка на ВСЖД за девять месяцев снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом

В сентябре на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 5,2 млн тонн различных грузов – это на 3% больше значения аналогичного периода прошлого года.

В целом, как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, по итогам работы в январе-сентябре показатель погрузки достиг 47,7 млн тонн. Отставание от аналогичного показателя 2017 года составило 1%. По сравнению с прошлогодними значениями на 21% увеличилась погрузка промышленного сырья, каменного угля – на 10,4%, цветных металлов – на 4,8%. По ряду номенклатур отмечено снижение. Так погрузка железной руды снизилась – на 32,3%, химикатов – на 14,5%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 9,9%, нефтяных грузов – на 7,3%, строительных грузов – на 4,2% и бумаги – на 3,7%.

Грузооборот за девять месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% и составил 197 млрд ткм.