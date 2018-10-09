Рынок труда в России: живем или выживаем?

Рост реальных заработных плат в России составил 8,7% и стал рекордным с 2012 года. Такое заявление сделал на днях президент РФ Владимир Путин. По оценкам главы государства, за это время экономика России нарастила золотовалютные резервы (ЗВР), федеральный бюджет был сверстан с профицитом (умолчим, что он стал неожиданностью даже для кабмина, потому что такого ралли в нефти особенно никто и не ждал), государству удалось сбалансировать финансы. А что в реальности?

Официальный уровень безработицы в России составляет, согласно сентябрьским данным, 4,6%. По сравнению с данными августа - 4,7% - показатель улучшился. Это самые сильные данные в современной России, по крайней мере с 1994 года. Однако до конца текущего года значимых улучшений ждать вряд ли стоит - дальше улучшаться индикатору просто некуда. Частный сектор больше не наращивает штат, поскольку вынужден закладывать больше финансовых средств на всевозможные издержки и индексации, государственные предприятия и организации в последние годы, напротив, сокращают объем сотрудников, «выбрасывая» на рынок труда вполне квалифицированные кадры. Они будут вынуждены бороться за рабочие места с адекватными уровнем оплаты труда. Следовательно, сейчас не бизнес конкурирует за трудовой ресурс, как в США, например, а люди конкурируют друг с другом за возможность занять интересное рабочее место.

Согласно той же открытой статистике (за неё, напомню, отвечает Росстат, находящийся «под крылом» МЭР), уровень экономической активности сейчас оценивается в 63,4%, хотя в октябре 2017 года было 69,4%. Уровень занятости составляет 60,5% против 65,9% год назад. Откуда тогда такие бодрые цифры по уровню безработицы? Думается, что имеет место определенная статистическая погрешность и некоторый стратегический интерес к формированию открытой статистики.

Что касается показателей заработной платы, то минимальный её размер менялся в мае и составляет с тех пор 11163 руб. (9489 руб. ранее). За счет этого, вполне возможно, и «подтянулись» другие данные по зарплатам. Путин же говорил о шестилетнем временном периоде - укрепление на 8,7% за это время означает совсем неактивный годовой прирост. Статистика дана, по всей видимости, с учетом инфляции и по году, но точно неизвестно, какой именно инфляционный компонент был взят в расчет. Очень может быть, что CPI был очищенным, базовым, и тогда погрешность таких данных могла быть очень большой. Сама по себе инфляция в РФ за этот же период увеличилась на 14,5%, если взять данные с 2012 по 2017 годы включительно и перевести их в темпы роста. В таком сравнении информация по зарплатам смотрится уже не столь оптимистичной.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари