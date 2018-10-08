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Нефтяные компании получат компенсацию за поставки нефти на внутренний рынок

8 октября 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение ввести обратный акциз с 2019 г., также компании получат дополнительную поддержку позднее, пишут Ведомости.

Дмитрий Медведев удовлетворил просьбу нефтяных компаний повысить обратный акциз на 230 млрд руб. до 630 млрд руб. за счет понижения базовой цены на бензин до 50 400 руб. за т. и дизтопливо до 45 000 руб. за т. Половина этой суммы будет профинансирована самими компаниями через повышение НДПИ. Повышенный НДПИ будет привязан к ценам на нефть, т.е. если цена опустится ниже $60 за баррель, повышенная ставка НДПИ применяться не будет.

«В наши модели уже заложены более низкие условные цены и более высокие демпфирующие коэффициенты, т.е. повышение НДПИ на 110 млрд руб. предполагает риск снижения нашего прогноза EBITDA на 2019 г. на 2%, – отмечают аналитики BCS Global Markets. – Однако меры, направленные на стимулирование добычи, смогут отчасти компенсировать снижение добычи на зрелых месторождениях».


/ СИА /
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