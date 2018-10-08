Изменения в бюджет Приангарья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов приняты в трех чтениях

инистр финансов Иркутской области Наталия Бояринова рассказала на сессии Законодательного собрания о предлагаемых изменениях регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В первом чтении депутаты утвердили основные параметры финансового закона текущего года: доходы – в объеме 149,6 млрд рублей, что на 11,9 млрд рублей больше, чем закладывалось при мартовской корректировке бюджета, расходы – 152,9 млрд рублей (+10,2 млрд рублей).

2,4 млрд рублей дополнительно направлено на финансовую помощь муниципалитетам. Всего на эти цели в 2018 году выделено 9,1 млрд рублей. Это больше чем на миллиард рублей превышает сумму, которую муниципалитеты получили в 2017 году. Также увеличены объемы субсидий на образование, бюджетные инвестиции в объекты социальной сферы, средства дорожного фонда, расходы на здравоохранение. Дополнительные 561,3 млн рублей выделены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Братске.

Ко второму чтению губернатор внес несколько поправок. На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений дополнительно выделено 76 млн рублей, а на софинансирование капитальных вложений и капремонтов объектов муниципальной собственности в сфере образования – 83,1 млн рублей. Также поправки главы региона предусматривают приобретение детского сада в Тайшете, спортзала для школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске, жилых помещений для медицинских работников ОГБУЗ «Киренская районная больница». Кроме того, продолжится строительство школ в п. Маркова, п. Хомутово Иркутского района и Свирске, завершится капитальный ремонт школ в Зиме, п. Усть-Ордынском.

Сегодня, 8 октября, закон об изменениях областного бюджета был принят в третьем окончательном чтении, сообщает пресс-служба правительства региона.