Будущие пенсионеры наиболее активно начинают копить деньги в возрасте 50–55 лет

Сбербанк проанализировал экономическое поведение россиян пенсионного возраста по трем направлениям: занятость, структура расходов и пользование банковскими услугами. Выяснилось, что активность граждан начинает ускоренно снижаться в период с 65 до 69 лет.

Уходить на пенсию или работать?

Женщины на пенсии сохраняют трудоспособность дольше, чем мужчины. К 60 годам продолжают трудиться 70 % представительниц прекрасного пола (из тех, что работали к моменту выхода на пенсию). К 63 годам эта доля сокращается до 47 %.

К 65 годам работает лишь 43 % мужчин, трудившихся до наступления заслуженного отдыха. К 75 годам на работе остается всего 2 % и мужчин, и женщин, занятых к моменту выхода на пенсию.

Работающие пенсионеры в среднем получают зарплату в размере почти 32 тысяч рублей в месяц. Это меньше, чем в среднем по экономике (42 тыс. руб.). Сравнительно высокие зарплаты (44 тыс. руб.) — в крупном бизнесе. Самые маленькие (20 тыс. руб.) — в малом бизнесе. Больше 100 тыс. руб. получают всего 4 % пенсионеров.

С учетом пенсии общий доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем — 46 тыс. руб., и это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста.

Доходы позволяют поддержать потребление на привычном уровне до 68 лет

В результате изучения структуры потребления разных возрастных групп удалось выявить момент, когда она меняется аномально резко. Это происходит в 68 лет. До этого доходы позволяют пенсионеру поддерживать привычный образ жизни. Так, любители путешествий вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места столь же активно, как и в 55 лет. Доля расходов на отели колеблется в диапазоне 80–90 % от уровня в 55 лет, доли расходов на турагентства и автомобильные поездки — 90–95 %. В дальнейшем траты на путешествия монотонно снижаются, уступая место расходам на медицину.

Россияне не склонны к долгосрочным сбережениям

В момент выхода на пенсию зарплатные клиенты Сбербанка имеют достаточно низкий уровень самостоятельных сбережений — в среднем немногим более 150 тыс. руб.

Активно вкладывать в срочные счета россияне начинают достаточно поздно. До 55 лет имеет депозит лишь каждый десятый зарплатный клиент Сбербанка, после 55 лет — каждый третий.

Дебетовыми картами владеют 80 % пенсионеров, в остальных возрастах этот уровень — 106 %. Кредитные карты есть у 23 % клиентов до 55 лет и у 13 % клиентов после 55 лет. Мобильный банк есть у 63 % пенсионеров. Все эти цифры показывают на достаточно высокий уровень пользования банковскими сервисами старшей группой населения.