«Клуб Первых» Сбербанка объединил бизнес более чем на два триллиона рублей

В апреле этого года «Сбербанк Первый» объявил об открытии бизнес-сообщества премиальных клиентов «Клуб Первых», объединяющее собственников и руководителей крупного и среднего бизнеса.

Число премиальных клиентов Сбербанка, вступивших в «Клуб Первых» за прошедшие шесть месяцев, достигло 100 человек, при этом общий оборот компаний, возглавляемых членами клуба, превысил 2 триллиона рублей. Таковы результаты первого полугодия работы проекта, который был запущен в апреле этого года.

«Клуб Первых» основан премиальным сегментом Сбербанка «Сбербанк Первый» с целью создать из разрозненных клиентов сообщество бизнес-лидеров, объединенное деловыми интересами. В задачи клуба входит организация дискуссионных мероприятий, посвященных саморазвитию, личным отношениям, бизнесу, мотивации и источникам энергии, будущему, здоровью, стилю жизни, отдыха и восстановления. А также с целью обмена ресурсами между участниками, открытого диалога и развития собственных компаний и бизнесов.

Мария Поденко, руководитель премиальной сети «Сбербанка Первого»:

«Мы тщательно проанализировали потребности наших клиентов, и выяснили, что многие из них желают участвовать в дискуссионных клубах, но оставаться при этом в своей зоне комфорта. Мы подбираем для наших премиальных клиентов подходящие именно им форматы общения и взаимодействия друг с другом, предоставляя возможность общаться между собой в приятной атмосфере закрытого клуба».

За полгода существования проекта «Клуб Первых» организовал 110 мероприятий для небольших групп его участников. В том числе — экскурсия по Пушкинскому музею с его директором Марией Лошак.

«Клуб Первых» помогает членам премиального сообщества находить инвестиции и партнеров — на его площадках уже получили ресурсы для развития 12 проектов его участников. С этой целью Клуб организует в том числе и открытые мероприятия — такие, как «Большой день инвестиционных проектов — Investment Date». В нем приняли участие 160 инвесторов, которым было представлено семь проектов. Всего на предстоящий год в Клубе запланировано проведение более 25 подобных больших встреч и мероприятий, цель которых обмен ресурсами и знаниями.

Сергей Емельянов, генеральный директор ООО «Транснефтьэнерго», участник бизнес-сообщества «Клуб Первых»:

«Клуб дает множество стимулов для развития себя как личности, для повышения интереса к своему делу. Мне удалось заключить контракт с одним из членов Клуба, приобрести новый круг общения и найти пути решения множества вопросов».

В будущем «Сбербанк Первый» намерен предлагать членам «Клуба Первых» новые программы и форматы встреч, которые будут способствовать свободному общению участников и обмену контактами, а также открытию новых возможностей для развития предпринимательства в России.

«Сбербанк Первый» — сегмент обслуживания премиальных клиентов банка. Порог входа для клиентов: от 5 млн — в регионах и от 15 млн — в Москве. Имеет самую большую сеть премиального банковского обслуживания в России — 154 офиса по всей стране. «Сбербанк Первый» предлагает клиентам обслуживание в выделенных офисах, персонального менеджера, вклады с повышенными ставками, премиальные карты, кредитование, инвестиционные услуги и страховые продукты. Подробная информация — на специальном сайте www.sberbank.ru/sb1.