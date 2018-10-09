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Альфа Private открыл флагманский офис

9 октября 2018

3 октября Альфа Private открыл флагманское представительство в историческом центре Москвы в Денежном переулке дом 3 http://alfadenezhny.ru/. Офис расположен в старинном особняке, при этом внутри оформлен в современном стиле и оснащен новейшими технологическими решениями. Белоснежный лаконичный интерьер, придающий ощущение воздуха и легкости, элементы исторической кирпичной кладки, приглушенная музыка и вышколенная команда ресепшн — сразу с порога чувствуется значимость и атмосферность этого места. На торжественном мероприятии клиенты познакомились с новым форматом площадки для встреч и общения, выходящим за рамки классических стандартов private banking.

«Открытие этого флагманского офиса — очень символичная история для развития Альфа Private. Для начала это место, «Денежный переулок», несет в себе как нельзя более естественную аналогию с тем главным, о чем мы заботимся в интересах наших клиентов, — делится впечатлениями руководитель Блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Катерина Милеева. — А во-вторых, мы создали пространство, которое надеемся наполнить дополнительным смыслом, пространство, которое будет способствовать не только приумножению капитала, но и развитию личностного и духовного богатства наших клиентов через общение друг с другом и другими людьми, близкими нам по ценностям. Мы верим, что Альфа Private Денежный станет местом притяжения, куда захочется возвращаться».

Особый интерес гостей вызвал дизайн и оформление переговорных комнат с оригинальными названиями, среди которых «Соль», «Камни Раи», «Галлеон» и другие. Альфа Private таким образом решил рассказать историю денег и о том, какие формы =их использования существовали или есть сегодня. Вы знали, что на случай межгалактических полетов уже придумана специальная валюта «Киуд» — космический фунт? В Якутии, например, когда-то расплачивались винными этикетками, а на Сомали до сих пор использую «Геометрические деньги», которые визуально сильно отличаются от привычных всем монет. Конечно, среди названий есть и «Биткоин».

Альфа Private не только изучил историю денег, но и заглянул в будущее. Надев VR-очки, гости могли протестировать новейшую разработку Банка и получить консультацию по инвестициям с помощью прообраза «виртуального помощника».

Качеству обслуживания в новом офисе Альфа Private уделили повышенное внимание — консультантом выступил партнёр банка MasterCard.

В рамках мероприятия прошел private talk Катерины Милеевой и профессора бизнес-школы «Сколково» Евгения Плаксенкова. Модератором беседы на тему «Деньги вчера и сегодня: в чем разница?» выступила Лариса Лычагина, главный редактор журнала «The World».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.


/ СИА /
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