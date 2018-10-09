Альфа-Банк предоставил малому и среднему бизнесу полноценную инфраструктуру для участия в госзакупках

Альфа-Банк завершил интеграцию со всеми девятью операторами электронных площадок, утвержденных Правительством РФ для проведения государственных и корпоративных закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Взаимодействие установлено со следующими площадками:

АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» — www.agzrt.ru

АО «Единая электронная торговая площадка» — www.roseltorg.ru

АО «Российский аукционный дом» — https://gz.lot-online.ru

АО «ТЭК-Торг» — www.tektorg.ru

ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» — www.sberbank-ast.ru

ООО «РТС-тендер» — www.rts-tender.ru

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» — www.etpgpb.ru

АО «Электронные торговые системы» — www.etp-ets.ru

АСТ ГОЗ — www.astgoz.ru

Таким образом, Альфа-Банк одним из первых среди уполномоченных банков предложил компаниям малого и среднего бизнеса полноценную инфраструктуру для участия в госзакупках и закупках госкомпаний.

Открыть специальный счет для участия в закупке можно в любом отделении Альфа-Банка либо дистанционно в интернет-банке. Счет будет открыт не позднее следующего рабочего дня. Если клиент участвует в конкурсах/ аукционах на нескольких электронных площадках, то одного спецсчета достаточно.

«Для компаний малого и среднего бизнеса очень важно иметь доступ к участию в государственных закупках, — отмечает член правления Альфа-Банка Денис Осин. — В сентябре от клиентов стало поступать все больше вопросов о том, как будет организован новый порядок госзакупок и открытие спецсчетов. Решение по интеграции с электронными площадками, оперативно реализованное специалистами Альфа-Банка, позволило нашим клиентам избежать неудобств и промедлений при переходе к режиму использования спецсчетов. Благодаря этому мы ожидаем притока тысяч новых корпоративных клиентов в течение ближайшего месяца».

С 1 октября участники госзакупок должны иметь в уполномоченных банках спецсчета для размещения средств в обеспечение заявки на участие в закупках. По решению Правительства РФ Альфа-Банк включен в список уполномоченных банков для открытия спецсчетов в рамках 44-ФЗ.