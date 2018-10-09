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Альфа-Банк предоставил малому и среднему бизнесу полноценную инфраструктуру для участия в госзакупках

9 октября 2018

Альфа-Банк завершил интеграцию со всеми девятью операторами электронных площадок, утвержденных Правительством РФ для проведения государственных и корпоративных закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Взаимодействие установлено со следующими площадками:
АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» — www.agzrt.ru
АО «Единая электронная торговая площадка» — www.roseltorg.ru
АО «Российский аукционный дом» — https://gz.lot-online.ru
АО «ТЭК-Торг» — www.tektorg.ru
ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» — www.sberbank-ast.ru
ООО «РТС-тендер» — www.rts-tender.ru
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» — www.etpgpb.ru
АО «Электронные торговые системы» — www.etp-ets.ru
АСТ ГОЗ — www.astgoz.ru

Таким образом, Альфа-Банк одним из первых среди уполномоченных банков предложил компаниям малого и среднего бизнеса полноценную инфраструктуру для участия в госзакупках и закупках госкомпаний.

Открыть специальный счет для участия в закупке можно в любом отделении Альфа-Банка либо дистанционно в интернет-банке. Счет будет открыт не позднее следующего рабочего дня. Если клиент участвует в конкурсах/ аукционах на нескольких электронных площадках, то одного спецсчета достаточно.

«Для компаний малого и среднего бизнеса очень важно иметь доступ к участию в государственных закупках, — отмечает член правления Альфа-Банка Денис Осин. — В сентябре от клиентов стало поступать все больше вопросов о том, как будет организован новый порядок госзакупок и открытие спецсчетов. Решение по интеграции с электронными площадками, оперативно реализованное специалистами Альфа-Банка, позволило нашим клиентам избежать неудобств и промедлений при переходе к режиму использования спецсчетов. Благодаря этому мы ожидаем притока тысяч новых корпоративных клиентов в течение ближайшего месяца».

С 1 октября участники госзакупок должны иметь в уполномоченных банках спецсчета для размещения средств в обеспечение заявки на участие в закупках. По решению Правительства РФ Альфа-Банк включен в список уполномоченных банков для открытия спецсчетов в рамках 44-ФЗ.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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