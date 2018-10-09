Получайте кэшбэк 10 % за покупку в сети АЗС «Роснефть» на вашу карту «Мир»

В рамках акции, в период с 01.10.2018 по 30.11.2018, держатели карт «Мир» Дальневосточного банка, зарегистрировавшие свои карты на сайте программы лояльности платёжной системы privetmir.ru, оплачивая топливо и/или сопутствующие товары на сумму от 1300 руб. в сети АЗС/АЗК «Роснефть» при помощи карты «Мир», получат обратно на карту 10 % от общей суммы покупки.

Подробности акции на сайте программы «Привет, Мир!» или по телефону 8 800 100-54-64 (звонок по России бесплатный)

Оформить карту «Мир» можно в любом офисе Банка или по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Её участниками являются более 330 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже более 39 млн карт. Карты принимаются за рубежом за счет кобейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.

Оператором платёжной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК). Задачи НСПК — обеспечение бесперебойности операций по картам международных платёжных систем на территории России, построение и развитие российской системы платёжных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).