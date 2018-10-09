Примсоцбанк принял участие в российско-китайской подкомиссии по финансовому сотрудничеству в Шеньчжене

Примсоцбанк принял участие в работе подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, заседание которой проходило 28-29 сентября 2018 г. в г. Шеньчжене, КНР. Представители банковских секторов обеих стран обсудили текущее состояние и актуальные вопросы сотрудничества между банками двух стран, а также в сфере страхования и взаимодействия на финансовых рынках.

В ежегодном заседании Подкомиссии приняли участие представители центральных банков обеих стран, коммерческих банков, страховых компаний и финансовых организаций. В ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся российско-китайского финансового взаимодействия.

Одной из актуальных тем обсуждения стал вопрос о влиянии политик третьих стран на двусторонние торговые отношения между Россией и Китаем. Российские банки и их клиенты продолжают испытывать негативное влияние санкционной политики США при осуществлении двусторонних расчётов с китайскими банками в американской валюте.

— Такое влияние, к сожалению, выражается в приостановке платежей, запросах дополнительной информации по ним и даже возвратах платежей в долларах. Отдельные китайские банки вообще отказываются от проведения платежей из России, — комментирует Сергей Горох, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций ПОС КБ Приморья «Примсоцбанк».

Китайские банки отметили, что вынуждены соблюдать требования законодательства США, так как ведут там банковскую деятельность через свои дочерние структуры. При этом проблема, судя по всему, возникает из-за расширенной интерпретации китайскими банками санкционной политики. Банк России дал подробное разъяснение Народному Банку Китая и представителям китайских коммерческих банков о характере действующих санкционные ограничений.

— Одним из инструментов противодействия санкционному давлению является переход на расчёты в национальных валютах: рублях и юанях. Это полностью исключает влияние политик третьих стран, что позволяет быстро и эффективно проводить платежи. А также несет экономические преимущества в виде снижения издержек на конвертацию валют и исключения валютных рисков» — добавляет Сергей Горох, — В международных расчетах юань сегодня занимает 5 место в мире среди прочих валют. При этом на протяжении последних лет наблюдается стабильная положительная тенденция – увеличение доли национальных валют. В первом полугодии 2018 года в нашем банке доля рубля и юаня в расчетах с Китаем превысила 20%.

Помимо двусторонних расчетов стороны также обсудили вопросы, связанные с бесперебойной передачей финансовой информации, взаимодействие в сфере пластиковых карт, сотрудничество в сфере страхования и на финансовых рынках, включая торговлю драгоценными металлами. Были намечены дальнейшие пути развития сотрудничества в финансовой сфере, что нашло отражение в итоговом Протоколе заседания, подписанном представителями Народного Банка Китая и Банка России.