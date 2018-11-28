Реформа ОСАГО: для кого подорожает «автогражданка»

Финансовый Университет РФ провел исследование рынка ОСАГО и выяснил, что текущие тарифы в «автогражданке» не сбалансированы, необходимый тариф в значительной части регионов сейчас выходит за пределы тарифного коридора, а автомобилисты 60% субъектов находятся выше верхней границы, что заставляет страховщиков перенаправлять риски с недобросовестных автомобилистов на хороших водителей. Исправить ситуацию поможет расширение тарифного коридора и изменение расчета коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус», а также отказ от территориального коэффициента и коэффициента мощности.

«Наши исследования показали, что после либерализации тарифов в ОСАГО стоимость полиса для автомобилей физических лиц, доля которых сейчас составляет 88% от всех автомобилей, повысится не более чем на 1,46%. При этом нужно понимать, что есть виды транспорта, владельцы которого сейчас значительно переплачивают за полис», - сказал руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета РФ Александр Цыганов, презентуя результаты исследования.

Он отметил, сейчас, например, средняя стоимость ОСАГО для мотоциклов и мотороллеров составляет 2 тысячи рублей, а должна быть 1,2 тысячи, то есть владельцы этих видов транспорта переплачивают 40% стоимости и для них последует однозначное снижение тарифов. Подобное сокращение стоимости полиса должно быть и для легковых автомобилей юридических лиц, превышение текущих тарифов для которых составляет 35%.

«При этом, например, тариф для легковых такси недостаточен на 85%, для них тариф нужно будет повышать. Такая тенденция наблюдается для всех видов общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи, где недостаточность тарифа составляет 87-150%. Это объясняется повышенным риском, так как такой вид транспорта более интенсивно используется, водители часто в погоне за деньгами ездят уставшие, из-за этого количество аварий растет. Например, в Москве среднесуточный пробег одного такси составляет 300-400 км в день, для автомобиля физического лица это показатель даже не одной недели. Но, конечно, нужно понимать, что и среди таксистов есть безаварийные водители, именно для этого и нужно делать тариф индивидуальным», - пояснил Александр Цыганов.

Сейчас необходимый тариф в значительной части регионов выходит за пределы тарифного коридора, потому что существуют субъекты со значительным отклонением убыточности от средних значений.

«При текущем коридоре, который сейчас составляет 10% вверх и вниз, около 60% регионов формируют убытки для страховщиков, так как их значения по тарифу находятся выше верхней границы. Из 85 субъектов России лишь в девяти необходимый тариф находится за пределами нижней границы и 8 – в самом действующем коридоре. Ниже нижней границы тарифа, в том числе, такие города как Москва и Санкт-Петербург и Ленинградская и Московская области. Расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз даст более точные значения для определения тарифов, тогда лишь пять регионов ненамного будут выходить за пределы нижней границы и столько же – верхней», - сказал Александр Цыганов.

«Есть регионы, такие как, например, Карачаево-Черкесская Республика, где необходимый для этого субъекта тариф должен быть в несколько раз больше существующего или даже расширенного после реформы. Это показатель высокой активности недобросовестных автоюристов в регионе, с которыми нужно бороться уже не математическими методами, а при взаимодействии с правоохранительными органами», - полагает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета РФ.

Он уточнил, что инициатива Министерства Финансов и Банка России отказаться от территориального коэффициента поможет обеспечить равновесный тариф в большей части регионов, поскольку 84% регионов (88% полисов) укладываются в новый диапазон. Коэффициент мощности автомобиля, который также планируется не использовать при расчете тарифов после реформы, не отражает фактического содержания риска, потому что по факту наибольший риск несут автомобили со средней мощностью двигателя. Территориальный коэффициент и коэффициент мощности являются повышающими и в случае их отмены должна быть проведена соответствующая корректировка базового тарифа, отметил он.

Исследование также показало, что реформа нужна и в части расчета коэффициентов «бонус-малус» и «возраст-стаж».

«Существующая формула переходов между классами коэффициента «бонус-малус» и весовые коэффициенты страховых тарифов внутри класса приводят к ежегодному арифметическому снижению среднего КБМ на 2% без компенсации риска. Эта модель несбалансирована, потому что нужно понимать, что штраф за аварию не компенсирует риск. Нынешний коэффициент «бонус-малус» не показывает надлежащим образом стиль вождения автомобилиста», - отметил Александр Цыганов.

Анализ рынка ОСАГО показал, что уровень риска между «молодой» и «пожилой» категориями водителей отличается в 5,9 раза, причем риск различается вдвое даже в первый год вождения автомобилистов каждой из групп. Это говорит о том, что стаж не компенсируется возрастом. В то же время уровень риска между «новичками» и опытными водителями различается в 6,3 раза.

«Гражданам между 17-24 годами со стажем вождения 3-4 года нужно поднять тариф на 80%. А у тех, у кого стаж вождение более 14 лет – следует, наоборот, понизить. Автомобилистам, чем возраст более 50 лет, смело можно сократить тариф на 50%», - заключил Александр Цыганов.

«РСА приветствует огромную и важную исследовательскую работу, которую проводит Финансовый университет. Союз и сам регулярно самостоятельно проводит исследования ситуации на рынке ОСАГО, привлекая независимых актуариев. Более индивидуальный подход к расчету стоимости «автогражданки» по каждому коэффициенту поможет оценивать риск каждого водителя. Благодаря этому добросовестные автомобилисты получат скидку на полис ОСАГО и не будут платить за лихачей на дорогах», - прокомментировал результаты исследования президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.​