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Главные тренды инвестиционного рынка в недвижимость России: не хуже 2017 года и есть надежда на 2019 год

28 ноября 2018

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подготовили предварительные итоги 2018 года и прогноз на 2019 год на рынке инвестиций в российскую недвижимость. Общий объем инвестиций, а также средний размер сделки по сравнению с 2017 годом сократились – на 0,5% и 7% соответственно.

По оценке аналитиков Knight Frank, общий объем инвестиций в недвижимость России по предварительным итогам 2018 года составит 250 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2017 года.

Наиболее востребованным у инвесторов является офисный сегмент, на долю которого приходится 52% от общего объема инвестиций. На втором месте торговая недвижимость, доля которой сократилась с 44% до 23%. Ключевой сделкой, позволившей офисному сегменту занять первое место в общей структуре инвестиций по сегментам, стала сделка по покупке Сбербанком офисного комплекса в составе «Суворов плаза» и Mirax Plaza. Крупнейшей сделкой в торговом сегменте стала мультирегиональная сделка по покупке французским DIY ритейлером Leroy Merlin магазинов «К-Раута».

Доля иностранных инвестиций, как и в 2017 году, составляет 13% от общего объема. Существенное сокращение доли иностранных структур в объеме сделок наблюдается с 2014 года.

На фоне снижения ключевой ставки, а также низкой инфляции, ставки капитализации на премиальные объекты коммерческой недвижимости продолжают снижаться с 2015 года. По итогам 2018 года они зафиксировались в следующих диапазонах: офисный сегмент – 9,25-9,75%, торговый сегмент – 9,5-10%, складской сегмент – 11-11,75%.

Основные показатели. Россия

 

 

2017

2018о

Изменение

Общий объем инвестиций

251 млрд рублей

250 млрд рублей

-0,5%

Количество сделок

57

61

 

Средний объем сделки

4,4 млрд рублей

4,1 млрд рублей

-7%

Источник: Khight Frank

 


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