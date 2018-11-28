Главные тренды инвестиционного рынка в недвижимость России: не хуже 2017 года и есть надежда на 2019 год

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подготовили предварительные итоги 2018 года и прогноз на 2019 год на рынке инвестиций в российскую недвижимость. Общий объем инвестиций, а также средний размер сделки по сравнению с 2017 годом сократились – на 0,5% и 7% соответственно.
По оценке аналитиков Knight Frank, общий объем инвестиций в недвижимость России по предварительным итогам 2018 года составит 250 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2017 года.
Наиболее востребованным у инвесторов является офисный сегмент, на долю которого приходится 52% от общего объема инвестиций. На втором месте торговая недвижимость, доля которой сократилась с 44% до 23%. Ключевой сделкой, позволившей офисному сегменту занять первое место в общей структуре инвестиций по сегментам, стала сделка по покупке Сбербанком офисного комплекса в составе «Суворов плаза» и Mirax Plaza. Крупнейшей сделкой в торговом сегменте стала мультирегиональная сделка по покупке французским DIY ритейлером Leroy Merlin магазинов «К-Раута».
Доля иностранных инвестиций, как и в 2017 году, составляет 13% от общего объема. Существенное сокращение доли иностранных структур в объеме сделок наблюдается с 2014 года.
На фоне снижения ключевой ставки, а также низкой инфляции, ставки капитализации на премиальные объекты коммерческой недвижимости продолжают снижаться с 2015 года. По итогам 2018 года они зафиксировались в следующих диапазонах: офисный сегмент – 9,25-9,75%, торговый сегмент – 9,5-10%, складской сегмент – 11-11,75%.
Основные показатели. Россия
|
|
2017
|
2018о
|
Изменение
|
Общий объем инвестиций
|
251 млрд рублей
|
250 млрд рублей
|
-0,5%
|
Количество сделок
|
57
|
61
|
|
Средний объем сделки
|
4,4 млрд рублей
|
4,1 млрд рублей
|
-7%
Источник: Khight Frank