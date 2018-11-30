Гульнара Шорина: «SBERTALKS – это возможность в одном месте, в одно время увидеть и познакомиться с разными компаниями, помогающими развиваться бизнесу»

6 декабря бизнес-форум SBERTALKS состоится уже в третий раз. Многие предприниматели посетили оба первых мероприятия и собираются пойти вновь. Например, Гульнара Шорина, руководитель кадрового агентства «HR Gym». Что ее так привлекает в SBERTALKS, почему советует всем туда пойти, она рассказала порталу SIA.RU.

«Я обязательно пойду на SBERTALKS 3.0 и другим советую!

Наша команда будет работать на площадке консультаций, и, конечно, как участнику, мне интересно будет послушать о трендах и лайфхаках от иркутских бизнесменов. Особенно меня заинтересовал анонс выступления Веры Бойко.

На прошлых мероприятиях мне запомнились выступления эксперта из Британии Стивена Манна, директора «Слаты» Вячеслава Заяц.

Очень советую предпринимателям посетить SBERTALKS 3.0, потому что это всегда зрелищно и интересно – встретить столько людей, предпринимателей, коллег и партнеров, познакомиться с новыми и пообщаться с тем, кого давно не видел. Кроме того, это мероприятие каждый раз оказывается полезным. Всегда можно услышать новое интересное мнение, познакомиться с лучшим опытом и узнать новые решения, которыми делятся спикеры. Можно даже так вдохновиться, что открыть собственный инсайт.

SBERTALKS 3.0. – это возможность в одном месте в одно время увидеть и познакомиться с разными компаниями, помогающими развиваться бизнесу: маркетинговыми, юридическими, бухгалтерскими и кадровыми агентствами.

Мы с большим удовольствием будем в течение дня отвечать всем желающим на вопросы в области подбора персонала, расскажем о ситуации на рынке труда и дадим советы по поиску сотрудников».

Напоминаем, что мероприятие пройдет 6 декабря с 9:00 до 18:45 в главном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Справка:

SBERTALKS – мероприятие для собственников, руководителей и специалистов компаний малого и среднего бизнеса. Организатор мероприятия – Байкальский банк ПАО Сбербанк. Основная цель мероприятия – объединить бизнесменов, которые ищут идеи для развития бизнеса и делают первые шаги, с опытными предпринимателями, готовыми поделиться своими знаниями как со сцены, так и в кулуарах мероприятия.

SBERTALKS – бизнес-мероприятие с удобной блочной программой. Каждый участник может выбрать интересный для себя блок, посетить ярмарку услуг для бизнеса от иркутских компаний, получить бизнес-консультацию, послушать бизнес-истории от коллег-предпринимателей.