Эксперты назвали ТОП-10 автомарок по выручке за 9 месяцев 2018 года

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали выручку от продажи новых легковых автомобилей на российском рынке за 9 месяцев 2018 года. Она составила 1 трлн 706,5 млрд рублей, что на 23% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года (1 трлн 389,3 млрд рублей).

Лидером здесь остается корейский бренд KIA, который за счет реализации 167,5 тыс. машин (при средней цене одного авто более 1,2 млн руб.) получил выручку 205 млрд рублей, что на 38,6% выше прошлогоднего результата. На второй строчке рейтинга находится японская марка Toyota, выручка которой за отчетный период составила 189 млрд рублей (+24,1%). На третьей позиции – отечественная LADA с показателем 152 млрд рублей (+27%).

Эксперты отмечают, что все марки, входящие в ТОП-10 лидеров по выручке, показывают положительную динамику. При этом лучший рост демонстрирует лидер рейтинга – KIA. Также отметим, что в ТОП-10 лидеров по выручке за 9 месяцев 2018 года попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), так и производители машин массового сегмента (LADA, Renault). При этом средневзвешенная цена автомобилей премиальных марок начинается от 3,8 млн рублей, а средневзвешенная цена машин массового сегмента в несколько раз ниже (от 606 тыс. руб.).