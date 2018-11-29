Количество автодилеров сокращается несмотря на рост рынка

Хотя автомобильный рынок начал восстанавливаться, сокращение дилерских сетей продолжается. Согласно результатам мониторинга, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», на середину октября 2018 года на территории РФ в общей сложности насчитывалось 3427 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Это на 63 меньше, чем в начале года (на середину января было 3490 дилеров).

Снижение количества дилеров в нашей стране за прошедшие 9 месяцев произошло из-за того, что было расторгнуто 359 действующих дилерских контрактов, а в то же время заключено только 296 новых. Среди тех брендов, дилерские сети которых уменьшились, стоит отметить SsangYong (-44 шт.), Haima (-36 шт.) и УАЗ (-22 шт.). При этом в плане расширения дилерских сетей отличились китайские FAW (+17 шт.), Hawtai (+16 шт.) и Zotye (+13 шт.).

Крупнейшей дилерской сетью в стране по-прежнему обладает АВТОВАЗ – на середину октября числилось 298 дилеров по продаже и обслуживанию автомобилей LADA. Далее с заметным отставанием следуют корейские производители KIA и Hyundai (185 и 183 дилеров соответственно).

Сокращение дилерских сетей говорит о том, что их количество по-прежнему превосходит емкость рынка. Эксперты называют несколько основных причин снижения привлекательности российского авторынка. Во-первых, масштаб накопившихся проблем в предыдущие годы у автодилеров таков, что укрепление рынка не в состоянии вывести их из пике и сделать бизнес доходным. Во-вторых, доходы потребителей не растут, спрос смещается в бюджетный сегмент, в том числе подержанных автомобилей, а это в свою очередь приводит к снижению рентабельности бизнеса. В-третьих, низкая диверсификация дидерски центров, когда основная часть дохода формируется за счет продажи новых автомобилей.