Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей, которые чаще всего импортируют в Россию

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года объем импорта юридическими лицами легковых машин (новых и подержанных) в Россию составил 173,7 тыс. единиц. При этом каждый третий автомобиль прибыл к нам из Японии (57,2 тыс. шт.), а каждый шестой – из Германии (27,7 тыс. шт.). Таким образом, на долю этих двух стран приходится примерно половина (48,9%) всего импорта.

Значительное число легковых машин завозится к нам из США (15,9 тыс. шт.) и Великобритании (12,6 тыс. шт.), доля которых составляет 9,1% и 7,2% соответственно. Замыкает пятерку лидеров среди стран-импортеров Таиланд (8,8 тыс. шт.). Также немало автомобилей прибывает в нашу страну из Турции, Словакии, Венгрии, Китая и Швеции.

Самым импортируемой в Россию моделью за отчетный период стал внедорожник Toyota Land Cruiser, показатель которого составил 10,7 тыс. экземпляров. На втором месте с 7,1 тыс. машин находится другой внедорожник японского бренда – Toyota Land Cruiser Prado. В тройку лидеров попал еще один «японец» – Lexus RX (6,8 тыс. шт.). Замыкают пятерку самых импортируемых автомобилей в нашу страну Mercedes-Benz GLC (4,9 тыс. шт.) и Toyota Corolla (4,8 тыс. шт.).