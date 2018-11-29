«Ты устаешь от работы, если ты не умеешь работать профессионально». 11 цитат о профессионалах от Александра Фридмана

Почему стремление делать все как можно лучше – признак непрофессионализма? Как отличить профессионала от результативного любителя и почему нельзя управлять другими как собой? Об этом и многом другом рассказал Александр Фридман на семинаре «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных», организованном Байкальским Центром Тренинга. Журналист SIA.RU записал наиболее важные цитаты.

1. Если на практике не получается, значит, в теории есть пробелы

Часто специалист, сталкиваясь с непонятными вопросами, отказывается от изучения теории и принципов, мотивируя это тем, что теорию он знает и так, и старается узнать, как решается конкретный вопрос. Получается ситуация «Я прекрасно знаю математику, но задачи решать не умею». Я предлагаю ставить вопрос иначе: «Каких знаний мне не хватает, чтобы решить данную задачу?»

2. Любая профессия мстит за дилетантский подход

В песочнице можно строить домики без сопромата. Но когда сложность задачи выходит за пределы песочницы, профессия начинает мстить. И не важно, по какой причине ты, не зная броду, суешься в воду.

3. Уходи или учись

В основе нелюбви к предмету обычно лежит то, что этот предмет трудно дается, мы его не понимаем. Пожалуй, у каждого в школе был такой. И когда мы видели его в расписании, у нас портилось настроение. Потому что неприятно два часа чувствовать себя дебилом. На работе – то же самое. Если ты не умеешь работать профессионально, ты устаешь от работы. Человек на работе проводит большую часть жизни и это очень плохо, когда он постоянно мучается. Это изнашивает. Так что уходите или становитесь профи.

4. Профессионализм невозможен без опыта, но опыт может быть без профессионализма

Если человек имеет опыт и не переосмысливает его регулярно, он может стать неоправданно консервативным. Зачастую он отвергает необходимость изменений, потому что не понимает принципов. Получается ситуация «я три раза пробовал приготовить омлет, у меня не получилось. Вывод: кулинария – лженаука». Поэтому всегда надо рассматривать две версии, вторая из которых – «возможно, я что-то делаю неправильно».

5. Тонущая гайка и держащийся на воде многотонный корабль не противоречат друг другу

У человека опытного, но непрофессионального, часто обнаруживается прагматичная логика на уровне тазика с гайкой. Представьте тазик с водой. Если бросить в нее гайку, она утонет. Гайка весит сто граммов, корабль – сто тонн. Напрашивается вывод, что металлические корабли не могут держаться на воде. Действительно, для человека, не знающего ничего, кроме гайки и тазика, это логично. Для человека, который знает чуть больше, тонущая гайка и держащийся на воде многотонный корабль вовсе не противоречат друг другу.

6. Не управляйте другими как собой

Руководитель – это тоже профессия. Некоторые руководители склонны приписывать своим сотрудникам свои качества и управлять другими как собой. То есть, давая поручение, руководитель думает: «если бы мне так сказали, то я бы пошел, сделал, пересчитал, проверил и подстраховался. Почему подчиненные так не делают? Это же элементарно!». Нельзя предполагать, что человек будет действовать так, как вы бы действовали, надо, как минимум, согласовать с ним набор действий, потому что нам нужны результаты не любой ценой, а результаты, которые будут получены определенными согласованными способами.

7. Профессионал умеет оперировать краткосрочными и долгосрочными целями

Профессионала от непрофессионала можно отличить по нескольким признакам. Один из них – профессионал умеет правильно выбрать цель. Правильно – это значит поставить актуальные цели, достижимые с учетом ресурсов и допустимым риском. У любой проблемы есть два аспекта: краткосрочный (что сделать, чтобы решить вопрос прямо сейчас?) и долгосрочный – постараться минимизировать вероятность появления этой же проблемы в будущем. Про второй иногда забывают. То есть когда пожар, надо его гасить, а не выяснять, кто отвечал за ведра. Но погасив пожар, стоит выяснить, кто за них отвечал. Еще один вопрос, на который было бы неплохо ответить – почему так часто горит?

8. Профессионала отличают понимание и умения

Профессионал отличается от непрофессионала тем, что понимает, какими инструментами и методами какие задачи решаются. Когда перед профессионалом встает задача, он может выбрать набор инструментов и умеет их правильно использовать. Еще один признак профессионала – принципы, дающие ответ на вопрос «почему?». Профессионал знает, почему. Это делает его хозяином инструмента и дает возможность импровизировать.

9. Профессионал может описать методику

Профессионал от любителя отличается пониманием методов. Послушайте, как человек описывает свою методику, и вы сразу увидите, читал ли он это или применял сам. Это не значит, что любители – плохие работники. Они могут быть удачливыми и успешными. Просто надо понимать, что перед вами не профессионал, а результативный любитель.

10. Человек, который стремится сделать все как можно лучше – это не профессионал, а фанатик

Профессионал отличается высокой вероятностью получения результата, которая составляет 100 % минус форс-мажор. При этом стоимость получения результата у профессионала оптимальная: он учитывает баланс долгосрочной и краткосрочной целей. Некоторые думают, что профессионал стремится все сделать как можно лучше. Это не профессионал – это фанатик. Забор, который должен простоять три месяца не нужно строить так же, как забор, который должен достаться внукам.

11. Вы или вас?

У любого специалиста есть три пути. Первый путь – путь гения. Человек талантливый, всегда действует правильно, работает на сочетании несочетаемого. Проблема лишь в том, что путь гения выбрать невозможно. Гением можно родиться или объявить себя. Второй путь – это путь профессионала. Третий путь – любителя. Получается, что если мы не родились гениями и не выбрали путь профессионалов, то по умолчанию мы выбираем путь любителя. То есть, либо вы делаете выбор, либо выбор делает вас, иного не дано.