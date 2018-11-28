В Иркутске пресекли попытку страхового мошенничества

Сотрудники департамента анализа и защиты «Ингосстраха» пресекли попытку страхового мошенничества, выявив факт получения незаконного страхового возмещения страхователем Н.

В марте 2017 года страхователь Н. обратился в филиал СПАО «Ингосстрах» в Иркутске с заявлением о выплате страхового возмещения за повреждения, полученные его автомобилем в ДТП, произошедшем 23 февраля 2017 года. В ходе проверки убытка ДТП с участием «Ниссан Скайлайн» под управлением клиента Н. и ВАЗ 21150 под управлением гражданина М. было признано страховым событием. В рамках договора ОСАГО «Ингосстрах» перевел денежные средства в размере 125 914 рублей на счет страхователя Н.

В дальнейшем сотрудники департамента защиты и анализа информации «Ингосстраха» получили сведения, указывающие на то, что заявленное страхователем Н. ДТП было сфальсифицировано. По заявлению СПАО «Ингосстрах» сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 ч.2 УК РФ.